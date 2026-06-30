Este sábado: Feria Drop prepara nueva jornada de venta de clóset y moda circular

La novena edición de este encuentro reunirá más de 50 stands de ropa usada y DJs en vivo. La actividad es gratuita y se realizará este sábado 4 de julio, de 12:00 a 19:00 horas, en la Galería Ex Cine Plaza ubicada en 1 oriente con 1 sur.

Consolidándose como un panorama para los amantes del vitrineo y la moda circular, Feria Drop vuelve este sábado 4 de julio a la Galería del Ex Cine Plaza. La jornada contará con venta de clóset y DJs en vivo, en una experiencia pensada para quienes buscan prendas únicas y una forma más consciente de consumir moda.

Con más de 50 stands, los asistentes podrán recorrer una amplia oferta de vestuario, calzado y accesorios de segunda mano cuidadosamente seleccionados, en buen estado y a excelente precio.

"Ha sido muy bonito ver cómo Feria Drop se ha transformado en un espacio donde las personas no solo pueden darle una segunda vida a la ropa, sino también expresar su identidad, explorar nuevos estilos y conectar con una comunidad que valora la creatividad y el consumo consciente", expresó Camila Soto Albornoz, creadora de Feria Drop.

Impulsada de manera independiente, Feria Drop continúa promoviendo la moda circular y la reutilización de prendas, invitando a repensar el consumo y darle una segunda vida a la ropa. La instancia se realizará en Galería Ex Cine Plaza -1 sur con 1 oriente- de 12:00 a 19:00 horas.

En esta nueva edición, el evento contará nuevamente con la colaboración de Qué Talca y Revista Minga como media partners, sumándose a esta iniciativa que promueve el consumo consciente y que apuesta por reactivar espacios emblemáticos del centro de Talca a través de la moda circular.

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📅 Cuándo: Sábado 4 de julio, de 12:00 a 19:00 horas

📍 Dónde: Galería ex Cine Plaza (1 oriente con 1 sur)

🎟️ Entrada liberada