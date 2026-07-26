Rodrigo Peña asumirá como nuevo Fiscal Regional del Maule

La resolución se adoptó a partir de la terna de candidatos conformada por la Corte de Apelaciones de Talca en el marco del concurso público de antecedentes, instancia en la que la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional efectuó la designación conforme a la normativa vigente.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, nombró oficialmente al abogado Rodrigo Peña Sepúlveda como el nuevo Fiscal Regional del Maule. El profesional asumirá sus funciones de forma oficial el próximo 4 de septiembre de 2026, tras concluirse el proceso de selección determinado por la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

La resolución se adoptó a partir de la terna de candidatos conformada por la Corte de Apelaciones de Talca en el marco del concurso público de antecedentes, instancia en la que la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional efectuó la designación conforme a la normativa vigente.

Trayectoria y formación académica

Rodrigo Peña Sepúlveda es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Magíster en Derecho Penal, dictado conjuntamente por la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra. Su carrera en el organismo persecutor cuenta con una amplia experiencia en diversas unidades regionales y nacionales: