Rodrigo Peña asumirá como nuevo Fiscal Regional del Maule
- Domingo 26 de julio de 2026
- 13:25 hrs
La resolución se adoptó a partir de la terna de candidatos conformada por la Corte de Apelaciones de Talca en el marco del concurso público de antecedentes, instancia en la que la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional efectuó la designación conforme a la normativa vigente.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, nombró oficialmente al abogado Rodrigo Peña Sepúlveda como el nuevo Fiscal Regional del Maule. El profesional asumirá sus funciones de forma oficial el próximo 4 de septiembre de 2026, tras concluirse el proceso de selección determinado por la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
La resolución se adoptó a partir de la terna de candidatos conformada por la Corte de Apelaciones de Talca en el marco del concurso público de antecedentes, instancia en la que la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional efectuó la designación conforme a la normativa vigente.
Trayectoria y formación académica
Rodrigo Peña Sepúlveda es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Magíster en Derecho Penal, dictado conjuntamente por la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra. Su carrera en el organismo persecutor cuenta con una amplia experiencia en diversas unidades regionales y nacionales:
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Inicio en la institución: Ingresó al Ministerio Público en 2008 como abogado asistente en la Unidad de Delitos Violentos y Sexuales de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, cargo que ejerció hasta 2011.
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Fiscalía Nacional y Maule: Posteriormente formó parte de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional. En 2014 asumió como Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional del Maule, desempeño que mantuvo hasta 2018.
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Especialización en crimen organizado: Más tarde se integró a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
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Cargo previo a la designación: Desde el año 2022 a la fecha, se desempeñaba como abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.
Con este recorrido en el ámbito penal y su paso previo por la zona, el profesional retornará a la Región del Maule a partir de septiembre para liderar la persecución penal y la gestión de la Fiscalía Regional durante su próximo periodo lectivo.