Revisión Técnica: estos vehículos tendrán un año adicional para realizar el trámite
- Domingo 21 de junio de 2026
- 19:00 hrs
Archivo.
La medida aplica para vehículos livianos, medianos y motocicletas inscritos después del viernes 19 de junio del presente año.
La Revisión Técnica es un requisito obligatorio para quienes tienen un vehículo y necesitan obtener o renovar el Permiso de Circulación, ya que garantiza una movilidad segura y bajo los estándares de la ley.
Debido a ello, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció que, a partir del viernes 19 de junio, todos los vehículos livianos, medianos y motocicletas nuevos tendrán un año adicional para realizar el trámite.
En concreto, hasta ahora un automóvil cero kilómetro debía realizar su primera revisión técnica a los dos años de su inscripción. Con esta nueva medida, las máquinas adquiridas después de dicha fecha, deberán someterse a este proceso a los tres años.
Además, los conductores que cumplan periódicamente con las mantenciones en la misma concesionaria donde compraron el vehículo, tendrán el beneficio de realizar el trámite en 5 a 6 años desde la compra.
"Estas son medidas que facilitan el día a día, son medidas de facilitación regulatoria para mejorar la calidad de vida de las personas", mencionó el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.