Revisión Técnica: estos vehículos tendrán un año adicional para realizar el trámite

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La medida aplica para vehículos livianos, medianos y motocicletas inscritos después del viernes 19 de junio del presente año.

La Revisión Técnica es un requisito obligatorio para quienes tienen un vehículo y necesitan obtener o renovar el Permiso de Circulación, ya que garantiza una movilidad segura y bajo los estándares de la ley. Debido a ello, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció que, a partir del viernes 19 de junio, todos los vehículos livianos, medianos y motocicletas nuevos tendrán un año adicional para realizar el trámite.