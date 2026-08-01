Alertan por intenso sistema frontal con precipitaciones y rachas de viento de hasta 90 km/h
- Sábado 1 de agosto de 2026
- 09:58 hrs
El fenómeno se desarrollará durante este fin de semana y afectará principalmente a zonas del litoral, valle, precordillera y cordillera. La DMC llamó a mantenerse informados y seguir las recomendaciones de las autoridades.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alertas por precipitaciones moderadas a fuertes y viento moderado a fuerte debido al sistema frontal que afectará este fin de semana a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
El organismo advirtió que en algunos sectores podrían registrarse hasta 80 milímetros de lluvia y rachas de viento de hasta 90 km/h, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades.
¿Cuánta lluvia se espera?
La alerta por precipitaciones estará vigente entre la mañana del sábado 1 y la mañana del domingo 2 de agosto.
Región del Maule
Litoral: 40 a 60 mm.
Cordillera de la Costa: 40 a 60 mm.
Región de Ñuble
Litoral: 50 a 60 mm.
Cordillera de la Costa: 50 a 60 mm.
Valle: 40 a 60 mm.
Precordillera: 50 a 60 mm.
Región del Biobío
Litoral: 40 a 60 mm.
Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm.
Valle: 50 a 70 mm.
Precordillera: 50 a 70 mm.
Pronostican rachas de viento de hasta 90 km/h
La DMC también emitió una alerta por viento asociado a un frente frío, la que estará vigente durante la tarde y noche del sábado.
Región del Maule
Litoral: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Cordillera de la Costa: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Valle: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Precordillera: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Cordillera: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.
Región de Ñuble
Litoral: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Cordillera de la Costa: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Valle: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Precordillera: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Cordillera: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.
Región del Biobío
Litoral: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Cordillera de la Costa: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Valle: 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Precordillera: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.
Cordillera: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.
¿Qué significa una alerta meteorológica?
La Dirección Meteorológica de Chile explicó que una Alerta Meteorológica se emite cuando se pronostican fenómenos de fuerte intensidad con probabilidad de generar riesgos para las personas.
En estos casos, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del evento, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar exponerse a riesgos innecesarios durante el paso del sistema frontal.