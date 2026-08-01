El fenómeno se desarrollará durante este fin de semana y afectará principalmente a zonas del litoral, valle, precordillera y cordillera. La DMC llamó a mantenerse informados y seguir las recomendaciones de las autoridades.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alertas por precipitaciones moderadas a fuertes y viento moderado a fuerte debido al sistema frontal que afectará este fin de semana a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

El organismo advirtió que en algunos sectores podrían registrarse hasta 80 milímetros de lluvia y rachas de viento de hasta 90 km/h, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades.

¿Cuánta lluvia se espera?

La alerta por precipitaciones estará vigente entre la mañana del sábado 1 y la mañana del domingo 2 de agosto.

Región del Maule

Litoral: 40 a 60 mm.

Cordillera de la Costa: 40 a 60 mm.

Región de Ñuble

Litoral: 50 a 60 mm.

Cordillera de la Costa: 50 a 60 mm.

Valle: 40 a 60 mm.

Precordillera: 50 a 60 mm.

Región del Biobío

Litoral: 40 a 60 mm.

Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm.

Valle: 50 a 70 mm.

Precordillera: 50 a 70 mm.

Pronostican rachas de viento de hasta 90 km/h

La DMC también emitió una alerta por viento asociado a un frente frío, la que estará vigente durante la tarde y noche del sábado.