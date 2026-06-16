Retiran reguladores de gas Mademsa por riesgo de fugas e incendios: revisa si tienes el modelo afectado
- Martes 16 de junio de 2026
- 18:52 hrs
Sernac pidió a los consumidores dejar de utilizar inmediatamente el regulador Mademsa modelo TYQ-TS01B y gestionar su devolución.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por más de 10 mil reguladores de gas de la marca Mademsa comercializados en Chile, luego de detectarse una falla de fabricación que podría generar fugas de gas y aumentar el riesgo de incendios.
La medida fue adoptada tras una comunicación realizada por Electrolux de Chile S.A., empresa responsable de la marca, en medio de una temporada marcada por el aumento del consumo de gas debido a las bajas temperaturas que afectan a distintas regiones del país.
¿Cuál es el problema detectado?
Según informó el Sernac, aunque los reguladores contaban inicialmente con las certificaciones necesarias para su comercialización, posteriores ensayos técnicos realizados en laboratorio permitieron detectar una falla en condiciones extremas de funcionamiento.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) resolvió prohibir la venta del producto tras comprobar que la tapa del regulador podría desprenderse inesperadamente de su base.
De acuerdo con la entidad fiscalizadora, esta situación podría facilitar fugas de gas licuado.
"El principal riesgo es la eventual liberación de gas, lo que podría provocar incendios, quemaduras o contaminación por gas", advirtieron desde el organismo.
Modelo afectado por la alerta
La alerta de seguridad corresponde al siguiente producto:
Producto: Regulador de gas licuado.
Marca: Mademsa.
Modelo: TYQ-TS01B.
Período de comercialización: Entre marzo de 2024 y abril de 2026.
Más de 10 mil unidades están en manos de consumidores
Según los antecedentes entregados por la empresa, actualmente existen 10.284 reguladores afectados en poder de consumidores y otras 1.201 unidades permanecen en distribución.
Por este motivo, las autoridades realizaron un llamado urgente a revisar los equipos instalados en los hogares.
¿Qué deben hacer los usuarios?
El Sernac recomendó a quienes tengan este modelo de regulador:
Verificar el modelo del producto instalado en su vivienda.
Suspender inmediatamente su uso si corresponde al modelo afectado.
Contactarse con la empresa para gestionar la devolución del producto y el reembolso correspondiente.
La autoridad insistió en que la medida es preventiva y busca evitar posibles accidentes relacionados con fugas de gas durante la temporada de mayor uso de calefacción y cocinas a gas.