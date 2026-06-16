Sernac pidió a los consumidores dejar de utilizar inmediatamente el regulador Mademsa modelo TYQ-TS01B y gestionar su devolución.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por más de 10 mil reguladores de gas de la marca Mademsa comercializados en Chile, luego de detectarse una falla de fabricación que podría generar fugas de gas y aumentar el riesgo de incendios.

La medida fue adoptada tras una comunicación realizada por Electrolux de Chile S.A., empresa responsable de la marca, en medio de una temporada marcada por el aumento del consumo de gas debido a las bajas temperaturas que afectan a distintas regiones del país.

¿Cuál es el problema detectado?

Según informó el Sernac, aunque los reguladores contaban inicialmente con las certificaciones necesarias para su comercialización, posteriores ensayos técnicos realizados en laboratorio permitieron detectar una falla en condiciones extremas de funcionamiento.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) resolvió prohibir la venta del producto tras comprobar que la tapa del regulador podría desprenderse inesperadamente de su base.

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, esta situación podría facilitar fugas de gas licuado.

"El principal riesgo es la eventual liberación de gas, lo que podría provocar incendios, quemaduras o contaminación por gas", advirtieron desde el organismo.

Modelo afectado por la alerta

La alerta de seguridad corresponde al siguiente producto:

Producto: Regulador de gas licuado.

Marca: Mademsa.

Modelo: TYQ-TS01B.

Período de comercialización: Entre marzo de 2024 y abril de 2026.