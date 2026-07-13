El Instituto de Salud Pública advirtió que estos productos se comercializan sin autorización sanitaria y pueden provocar graves efectos cardiovasculares, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria por una serie de productos comercializados como suplementos alimenticios a base de miel, conocidos como "Royal Honey", tras detectar la presencia de medicamentos y sustancias no declaradas que podrían representar un grave riesgo para la salud.

Los productos son promocionados como "Miel Afrodisíaca" o "Miel Potenciadora Sexual", pero no cuentan con autorización sanitaria en Chile, por lo que su importación, distribución, comercialización y publicidad están prohibidas.

¿Qué encontró el ISP en los productos?

La alerta surgió luego de una fiscalización realizada en un local de categoría sex shop, donde fueron decomisados productos que prometían mejorar el rendimiento sexual y tratar la disfunción eréctil.

Tras los análisis efectuados por el Laboratorio Nacional de Control del ISP, se detectó la presencia de sustancias no declaradas en el etiquetado, entre ellas:

Tadalafilo

Sildenafil

Paracetamol

Cafeína

Metilparabeno

Según explicó Sergio Muñoz, jefe del Subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones del ISP, tanto el sildenafil como el tadalafilo son medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar, por lo que su uso sin supervisión médica puede generar serios riesgos.