Retiran productos "Royal Honey" por riesgo para la salud: contenían sildenafil y tadalafilo
- Lunes 13 de julio de 2026
- 20:00 hrs
El Instituto de Salud Pública advirtió que estos productos se comercializan sin autorización sanitaria y pueden provocar graves efectos cardiovasculares, especialmente en personas con enfermedades crónicas.
El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria por una serie de productos comercializados como suplementos alimenticios a base de miel, conocidos como "Royal Honey", tras detectar la presencia de medicamentos y sustancias no declaradas que podrían representar un grave riesgo para la salud.
Los productos son promocionados como "Miel Afrodisíaca" o "Miel Potenciadora Sexual", pero no cuentan con autorización sanitaria en Chile, por lo que su importación, distribución, comercialización y publicidad están prohibidas.
¿Qué encontró el ISP en los productos?
La alerta surgió luego de una fiscalización realizada en un local de categoría sex shop, donde fueron decomisados productos que prometían mejorar el rendimiento sexual y tratar la disfunción eréctil.
Tras los análisis efectuados por el Laboratorio Nacional de Control del ISP, se detectó la presencia de sustancias no declaradas en el etiquetado, entre ellas:
Tadalafilo
Sildenafil
Paracetamol
Cafeína
Metilparabeno
Según explicó Sergio Muñoz, jefe del Subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones del ISP, tanto el sildenafil como el tadalafilo son medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar, por lo que su uso sin supervisión médica puede generar serios riesgos.
Riesgo de infartos y complicaciones cardíacas
El ISP advirtió que la presencia de estos principios activos ocultos constituye un riesgo grave para la salud pública, especialmente en personas que padecen enfermedades crónicas.
Entre las complicaciones asociadas al consumo de estos productos se encuentran:
Infarto agudo al miocardio.
Angina inestable.
Arritmias cardíacas.
Palpitaciones y taquicardias.
Accidentes cerebrovasculares.
Muerte súbita cardíaca.
La autoridad sanitaria señaló que el peligro aumenta cuando estos productos se consumen junto a otros medicamentos o sin conocimiento médico.
Productos no cuentan con autorización sanitaria
Desde el organismo recalcaron que estos productos no poseen registro sanitario vigente, por lo que se desconoce su composición real, origen, trazabilidad y condiciones de almacenamiento.
Además, recordaron que los medicamentos para la disfunción eréctil solo pueden ser dispensados en farmacias autorizadas y bajo las condiciones establecidas por la normativa sanitaria.
Recomendaciones del ISP
Ante esta situación, el Instituto de Salud Pública llamó a la población a:
No comprar productos que prometan efectos terapéuticos sin autorización sanitaria.
Evitar adquirir estos artículos a través de redes sociales, comercio informal o sitios no autorizados.
Suspender inmediatamente el consumo de los productos incluidos en la alerta.
Denunciar su venta o distribución ante el ISP.
La institución reiteró que cualquier producto farmacéutico o suplemento que no cuente con registro sanitario vigente puede representar un riesgo para la salud de quienes lo consumen.