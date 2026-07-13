Presentan proyecto que modifica el aborto legal: propone escuchar latidos fetales antes del procedimiento
- Lunes 13 de julio de 2026
- 19:16 hrs
La propuesta plantea cambios al Código Sanitario y establece nuevas exigencias durante el proceso de consentimiento informado previo a la interrupción del embarazo.
Un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) presentó el proyecto de ley "Escucha su corazón", iniciativa que busca modificar el proceso de consentimiento informado que actualmente se aplica antes de realizar una interrupción legal del embarazo en Chile.
La propuesta pretende incorporar nuevas obligaciones para el personal médico durante la atención de las pacientes, modificando el artículo 119 del Código Sanitario.
¿Qué propone el proyecto?
El texto establece que, antes de que la mujer manifieste su decisión de interrumpir el embarazo, el médico deberá informarle si es posible detectar la actividad cardíaca del embrión o feto.
En caso de que sea posible, el profesional deberá ofrecer la posibilidad de escuchar los latidos mediante los equipos disponibles y entregar una descripción objetiva de la actividad cardíaca.
La iniciativa señala que la paciente podrá aceptar o rechazar este ofrecimiento. Sin embargo, el proyecto también indica que, si decide no escuchar los latidos, el médico deberá abstenerse de realizar la interrupción del embarazo.
Además, tanto el ofrecimiento como la decisión adoptada por la paciente deberán quedar registrados en su ficha clínica.
Argumentos del Partido Nacional Libertario
En la exposición de motivos, los autores sostienen que la iniciativa busca fortalecer el consentimiento informado exigido por la legislación vigente.
Según el proyecto, la actividad cardíaca constituye un dato clínico objetivo y verificable del estado biológico del embarazo, por lo que consideran que entregar esa información permitiría que la decisión se tome con antecedentes "veraces", "completos" y "objetivos".
Asimismo, el PNL indicó que esta propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas relacionadas con el acompañamiento de mujeres con embarazos vulnerables, incluyendo proyectos de apoyo económico y psicológico.
Proyecto cita experiencias internacionales
Para fundamentar la iniciativa, el documento hace referencia a normativas vigentes en distintos estados de Estados Unidos, entre ellos Kentucky, Texas, Arizona, Georgia, Mississippi, Wisconsin, Louisiana e Indiana, donde existen medidas relacionadas con el consentimiento informado previo a un aborto.
En el texto, los impulsores del proyecto afirman que "no puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte".
La iniciativa deberá continuar ahora su tramitación en el Congreso Nacional, donde será discutida por las comisiones correspondientes antes de una eventual votación.