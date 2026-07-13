La propuesta plantea cambios al Código Sanitario y establece nuevas exigencias durante el proceso de consentimiento informado previo a la interrupción del embarazo.

Un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) presentó el proyecto de ley "Escucha su corazón", iniciativa que busca modificar el proceso de consentimiento informado que actualmente se aplica antes de realizar una interrupción legal del embarazo en Chile.

La propuesta pretende incorporar nuevas obligaciones para el personal médico durante la atención de las pacientes, modificando el artículo 119 del Código Sanitario.

¿Qué propone el proyecto?

El texto establece que, antes de que la mujer manifieste su decisión de interrumpir el embarazo, el médico deberá informarle si es posible detectar la actividad cardíaca del embrión o feto.

En caso de que sea posible, el profesional deberá ofrecer la posibilidad de escuchar los latidos mediante los equipos disponibles y entregar una descripción objetiva de la actividad cardíaca.

La iniciativa señala que la paciente podrá aceptar o rechazar este ofrecimiento. Sin embargo, el proyecto también indica que, si decide no escuchar los latidos, el médico deberá abstenerse de realizar la interrupción del embarazo.

Además, tanto el ofrecimiento como la decisión adoptada por la paciente deberán quedar registrados en su ficha clínica.