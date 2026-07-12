Compensación por Expectativa de Vida: qué monto reciben las mujeres según su edad
- Domingo 12 de julio de 2026
- 18:11 hrs
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Este beneficio tiene como finalidad mejorar la pensión de las mujeres, quienes tienen una mayor expectativa de vida de acuerdo al sistema previsional.
La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es uno de los principales beneficios introducidos en la Reforma de Pensiones, que busca reducir brechas entre mujeres y hombres en el sistema previsional.
Se trata de un monto de dinero adicional que se agrega a la pensión, el cual es automático (es decir, no requiere postulación) y está calculado en Unidades de Fomento (UF).
Este incentivo busca compensar el hecho de que, en el sistema previsional, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres, lo que implica que sus ahorros deban financiar un período de jubilación más prolongado.
Para recibir este bono, las beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tener 65 años o más.
- Estar pensionadas por vejez o invalidez.
- Haber cotizado en una AFP o compañía de seguros bajo el Decreto Ley Nº 3.500.
- No estar cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
- Haber hecho al menos una cotización al nuevo Seguro Social antes de los 50 años (excepto afiliadas anteriores a agosto de 2025).
El monto mínimo de la compensación es de 0,25 UF y el porcentaje depende de la edad de la pensionada (jubiladas hasta el 1 de enero de 2026):
- 65 años: 100%
- 64 años: 75%
- 63 años: 50%
- 62 años: 25%
- 61 años: 15%
- 60 años: 5%
Cabe mencionar que para las nuevas pensionadas desde el 2 de enero de 2026, se aplica la misma tabla, pero considerando la edad al momento de jubilarse.