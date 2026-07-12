Compensación por Expectativa de Vida: qué monto reciben las mujeres según su edad

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Este beneficio tiene como finalidad mejorar la pensión de las mujeres, quienes tienen una mayor expectativa de vida de acuerdo al sistema previsional.

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es uno de los principales beneficios introducidos en la Reforma de Pensiones, que busca reducir brechas entre mujeres y hombres en el sistema previsional. Se trata de un monto de dinero adicional que se agrega a la pensión, el cual es automático (es decir, no requiere postulación) y está calculado en Unidades de Fomento (UF).