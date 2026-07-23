Rescate de extraviados en el Cajón del Maipo habría superado los 100 millones de pesos

El director de Seguridad Pública de San José de Maipo estimó el millonario gasto del operativo que involucró helicópteros y personal especializado. Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad al visitar la montaña.

El amplio operativo desplegado para encontrar a las tres personas extraviadas en el Cajón del Maipo habría tenido un costo superior a los 100 millones de pesos. La estimación fue revelada por el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, Felipe Armijo.

El funcionario detalló la magnitud de los recursos invertidos en la búsqueda de Martina Núñez (21), Magdalena Retamal (31) y Manuel “Chino” Orellana (33). En conversación con Mega, explicó que la participación de múltiples entes del Estado elevó significativamente el valor de la emergencia.

“Hay rescates anteriores en los cuales han bordeado 600 millones de pesos, casi los 1.000 millones de pesos. El de ayer no te lo sabría cuantificar, pero fácilmente puede haber superado los 100 millones de pesos”, precisó la autoridad comunal.

Despliegue de equipos especializados

Las labores de rastreo contaron con la participación del Ejército, Bomberos, Carabineros, la patrulla especial del GOPE y grupos de voluntarios. El operativo requirió además el uso de helicópteros y motos de nieve.

Frente a la magnitud de los recursos y el riesgo involucrado, Armijo advirtió que la emergencia “podría haber sido un desenlace fatal” e hizo un urgente llamado a la responsabilidad de quienes visitan la cordillera.

Restricciones y refugio temporal

Para evitar nuevos incidentes y colapsos viales similares a los ocurridos en años anteriores en Farellones, la autoridad recalcó la importancia de respetar los horarios. Las subidas a la montaña están permitidas solo hasta las 14:00 horas, mientras que el regreso debe iniciar a las 15:00 horas.

Finalmente, Armijo aclaró que en el sector de las Termas Valle de Colina no existe un refugio público. El grupo fue encontrado en la residencia de la familia Covarrubias, inmueble que contaba con suministros para hacer frente a posibles emergencias en la montaña.