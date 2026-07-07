Últimos días: Subsidio de $3.5 millones para mujeres emprendedoras y cómo postular

El programa financia negocios liderados por emprendedoras en rubros históricamente masculinos. Las postulaciones a nivel nacional cierran el próximo miércoles 15 de julio.

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) habilitó las postulaciones al fondo concursable Capital Pioneras, destinado a mujeres emprendedoras de todo el país. El proceso estará abierto hasta el miércoles 15 de julio y busca impulsar la formalización de nuevos negocios en sectores económicos con baja participación femenina.

Distribución del subsidio estatal

El programa entrega un financiamiento total de $3.500.000 por beneficiaria. De este monto, entre $200.000 y $500.000 deben destinarse obligatoriamente a gestión empresarial, incluyendo asistencia técnica, marketing y trámites legales de formalización.

La cifra restante, fijada entre $3.000.000 y $3.300.000, está orientada a inversiones tangibles del negocio. Esto permite la compra de activos, habilitación de infraestructura física y capital de trabajo.

Las emprendedoras seleccionadas deberán aportar un cofinanciamiento equivalente al 3% del subsidio entregado por Sercotec. Adicionalmente, tendrán la responsabilidad de cubrir la totalidad de los impuestos generados por las compras del proyecto.

Requisitos para obtener el Capital Pioneras

El beneficio está dirigido exclusivamente a personas con sexo registral femenino que sean mayores de 18 años. Las interesadas deben presentar un proyecto alineado a los rubros priorizados y residir en la región donde postulan.

Un requisito excluyente para adjudicarse los fondos es no tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Además, las postulantes deben mantener sus antecedentes comerciales limpios. No pueden registrar deudas laborales, previsionales ni tributarias, y tampoco figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Postulaciones en todo el país

La convocatoria se encuentra activa de forma simultánea en las 16 regiones de Chile. Las interesadas en formalizar su idea de negocio deben realizar el trámite directamente a través de la plataforma web oficial de Sercotec antes de la fecha límite.