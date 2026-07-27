Proyecto de nueva autopista conectará cuatro comunas de Curicó

El proyecto contempla 30 kilómetros de doble calzada que atravesarán Teno, Curicó, Sagrada Familia y Molina por el poniente de la Ruta 5 Sur. Las obras iniciarán durante 2027.

Un nuevo proyecto vial está en desarrollo para la provincia de Curicó. La iniciativa busca descongestionar el tránsito mediante una autopista que conectará la Ruta 5 Sur por el sector poniente, atravesando las comunas de Teno, Curicó, Sagrada Familia y Molina.

El proyecto contempla la construcción de 30 kilómetros de doble calzada. Su ejecución requerirá una inversión cercana a los 420 mil millones de pesos para mejorar la conectividad de la zona.

Según lo informado, las obras comenzarán a partir del año 2027. Los trabajos de construcción tendrán una duración estimada de tres años.

La futura autopista incluirá nuevas estructuras para facilitar los desplazamientos intercomunales. Entre estas obras destacan los puentes Teno, Quete Quete y Lontué.