La Fiesta de la Independencia vuelve a la TV abierta en 2027: los canales tienen hasta el 14 de agosto para postular

La Corporación Municipal de Cultura de Talca abrió en Mercado Público la licitación por $3.000 millones para producir y televisar el certamen en 2027, 2028 y 2029. El festival no se ve en señal abierta desde 2019.

Está en el aire, y ahora con fecha. La Corporación Municipal de Cultura de Talca publicó en Mercado Público la licitación ID 1230851-23-LR26, "Servicio de televisación y producción de eventos para la Fiesta de la Independencia ediciones 2027, 2028 y 2029". El plazo para que los canales presenten sus ofertas cierra el viernes 14 de agosto de 2026.

Es el paso que faltaba para cerrar ocho años de ausencia. La Fiesta de la Independencia —el festival gratuito más masivo del Maule, que conmemora la firma de la declaración de independencia en Talca el 12 de febrero de 1818— no se emite en televisión nacional desde 2019, cuando la transmitió TVN. El estallido social y la pandemia la suspendieron; volvió en 2024, pero solo por plataformas digitales del municipio. En febrero de 2027 vuelve a la pantalla de todo Chile.

$1.000 millones por año, $3.000 millones en total

El marco presupuestario es de $1.000 millones anuales: $600 millones de aporte municipal y $400 millones a captar vía avisaje comercial, patrocinios, aportes privados y Ley de Donaciones Culturales. Por el trienio completo, el contrato mueve alrededor de $3.000 millones —volumen que sitúa el proceso en la categoría de licitación pública sobre 5.000 UTM.

Qué se le exige al canal que gane

Tres jornadas en la explanada del Parque Río Claro, la segunda semana de febrero, con transmisión en vivo por señal abierta y streaming. Mínimo nueve artistas: dos números musicales y un show de humor por noche.

Además, el adjudicatario queda obligado a:

Dar pantalla al talento maulino. Dos exponentes regionales por jornada, seleccionados mediante convocatoria abierta de la Corporación Municipal de Cultura, más un espacio asegurado para el ganador o ganadora de la Fiesta de la Primavera.

Dos exponentes regionales por jornada, seleccionados mediante convocatoria abierta de la Corporación Municipal de Cultura, más un espacio asegurado para el ganador o ganadora de la Fiesta de la Primavera. Poner la ciudad en pantalla, no solo el escenario. Despachos en directo, reportajes, notas y spots en horario de alta audiencia sobre el patrimonio, la historia, la gastronomía y los atractivos turísticos de Talca y del Maule.

El evento mantiene su carácter gratuito y las ferias de emprendedores que lo acompañan cada verano.

Lo que está en juego para Talca

Desde el municipio proyectan que el retorno de las cámaras nacionales reactivará la ocupación hotelera, la gastronomía, el comercio y los servicios durante febrero, y devolverá a la capital regional la vitrina que la instaló por años entre los grandes festivales del verano chileno.

Canales de televisión y productoras pueden revisar bases, requisitos, montos y cronograma en Mercado Público, ID 1230851-23-LR26. Cierre de recepción de ofertas: 14 de agosto de 2026.