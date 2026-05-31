Armada aclara por qué perro antidrogas atacó a vicealmirante durante ceremonia oficial
- Domingo 31 de mayo de 2026
- 17:00 hrs
Captura.
El hecho ocurrió a principios de mes, pero la grabación se viralizó semanas después en las redes sociales.
Una confusa situación se produjo en una ceremonia oficial de la Armada de Chile, donde un perro adiestrado para la detección de drogas atacó al vicealmirante Arturo Oxley.
El hecho ocurrió en Valparaíso, donde el pastor belga malinois se lanzó contra el bolsillo del pantalón del oficial, lo que terminó con la intervención de terceros y un uniforme rasgado.
El incidente quedó grabado en cámara y se viralizó a través de redes sociales por el inesperado comportamiento del can, ya que el evento era justamente una ceremonia de graduación de guías caninos.
Muchas preguntas con esto…— Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) May 29, 2026
El pasado 7 de mayo, durante la graduación de “binomios caninos” de la Armada de Chile, uno de los perros entrenados en detección de drogas, se lanzó directamente al bolsillo de un vice almirante de la Armada, ante el desconcierto de los presentes: pic.twitter.com/2Xo4uFkY7V
Desde el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), detallaron que Oxley no presentó lesiones.
Por otro lado, explicaron que la reacción del animal se debió "a su edad, temperamento y nivel de activación", por lo que actualmente se mantiene "en buenas condiciones, en proceso de reentrenamiento y bajo la supervisión del Departamento de Policía Marítima".