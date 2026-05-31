Armada aclara por qué perro antidrogas atacó a vicealmirante durante ceremonia oficial

El hecho ocurrió a principios de mes, pero la grabación se viralizó semanas después en las redes sociales.

Una confusa situación se produjo en una ceremonia oficial de la Armada de Chile, donde un perro adiestrado para la detección de drogas atacó al vicealmirante Arturo Oxley.

El hecho ocurrió en Valparaíso, donde el pastor belga malinois se lanzó contra el bolsillo del pantalón del oficial, lo que terminó con la intervención de terceros y un uniforme rasgado.

El incidente quedó grabado en cámara y se viralizó a través de redes sociales por el inesperado comportamiento del can, ya que el evento era justamente una ceremonia de graduación de guías caninos.