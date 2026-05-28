Agrosuper y Municipalidad de Mostazal firmaron convenio para la promoción de la alimentación equilibrada en alumnos de 1° a 4° básico

La iniciativa, realiza en conjunto con el municipio, contempla talleres alineados con los contenidos del Ministerio de Educación, beneficiando directamente a los alumnos de la comuna.

Agrosuper y la Municipalidad de Mostazal firmaron un convenio de colaboración que permitirá continuar implementando el programa “Súper Sano” en establecimientos educacionales de la comuna. Se trata de una iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de alimentación equilibrada en estudiantes de primero a cuarto año básico.

El programa se desarrolla a través de talleres y actividades orientadas a entregar herramientas sobre nutrición, hidratación, actividad física y autocuidado, mediante metodologías participativas y cercanas para los estudiantes. Esta metodología fue desarrollada en colaboración con la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en línea con los contenidos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación.

Durante la actividad, el jefe de programas de Relacionamiento Comunitario de Agrosuper, Miquel Colomer, destacó la relevancia de continuar impulsando esta iniciativa en la comuna. “Estamos muy contentos de llevar adelante este convenio e iniciar oficialmente una nueva etapa del programa Súper Sano en los colegios de la comuna”, señaló, agregando que “a través de esta iniciativa buscamos contribuir a la promoción de hábitos de vida saludable y promover una alimentación equilibrada”, señaló.

Por su parte, la directora del Departamento de Educación Municipal de Mostazal, Lorena Cuevas, valoró el impacto que ha tenido el programa en las comunidades educativas de la comuna. “Súper Sano viene funcionando hace varios años en Mostazal y es un programa muy bien evaluado por docentes y estudiantes. Además de estar vinculado al currículum, es un aporte a la sala de clases y esperamos que los aprendizajes también lleguen a las familias, promoviendo una alimentación saludable desde los propios estudiantes”, indicó.

En tanto, el director del Liceo Elvira Sánchez de Garcés, Rodrigo Hausheer, valoró la contribución que representa esta iniciativa para el trabajo educativo. “Para nosotros es muy importante contar con este apoyo externo, especialmente porque los talleres son desarrollados de manera lúdica y recreativa por profesionales especializados. Es un gran aporte para nuestros estudiantes y también facilita el trabajo de los docentes”, afirmó.

En 2025 el programa “Súper Sano” de Agrosuper se llevó a cabo en 125 establecimientos educacionales de 23 comunas de las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso, alcanzando a más de 10 mil estudiantes con contenidos orientados a promover hábitos de alimentación equilibrada.