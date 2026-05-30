Acuerdo entre Junaeb y transportistas busca fortalecer el uso correcto de la TNE en el Maule
- Sábado 30 de mayo de 2026
- 11:44 hrs
Mientras los gremios del transporte comprometieron el respeto a la tarifa rebajada para estudiantes durante 2026, desde Junaeb reforzaron el llamado a utilizar correctamente la TNE y advirtieron sobre las sanciones por falsificación o uso indebido del documento.
A pesar del reciente acuerdo entre el Gobierno y los gremios del transporte público para garantizar el respeto de la tarifa rebajada para estudiantes durante 2026, el proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) continúa generando cuestionamientos.
Desde la Federación de Buses Rurales de Chile manifestaron preocupación por los retrasos que, según denuncian, han afectado a miles de estudiantes que aún no logran completar el trámite requerido para mantener vigente el beneficio.
Gremio acusa lentitud en la entrega y actualización de la TNE
El secretario general de Federbus, Marcos Santalices, criticó el desempeño de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en la actualización de las tarjetas estudiantiles.
Según indicó, aunque las falsificaciones y el uso indebido de la TNE no son responsabilidad directa de la institución, sí lo serían los retrasos en los procesos de revalidación.
"También es un llamado de atención para la autoridad, que se preocupe de cumplir con su deber de actualizar las tarjetas y entregárselas a los estudiantes en la oportunidad que corresponde", señaló.
El dirigente agregó que la situación afecta tanto a los estudiantes como a los operadores del transporte público.
Denuncian largas filas de estudiantes en Talca
Santalices afirmó que existen numerosos alumnos que aún esperan completar el proceso.
"Hay muchos estudiantes que son tan víctimas como los dueños de los vehículos. En Talca hay una fila bastante importante de estudiantes revalidando sus tarjetas y la Junaeb no ha podido terminar todavía el proceso", sostuvo.
La situación ha generado preocupación considerando que la TNE permite acceder a tarifas rebajadas en el transporte público durante todo el año académico.
Junaeb defiende el proceso y llama al uso responsable de la TNE
Por su parte, el director regional de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Patricio Uribe, valoró la disposición de los gremios del transporte para respetar el uso de la TNE mientras se desarrollan los procesos de revalidación.
"Valoramos profundamente la disposición de los gremios para poder respetar el uso de la TNE", indicó.
Asimismo, recordó que la tarjeta es un documento personal e intransferible.
Advierten sanciones por falsificación o adulteración
Desde Junaeb también reforzaron el llamado a utilizar correctamente el beneficio estudiantil.
La autoridad recordó que la TNE debe mantenerse en buen estado, con fotografía visible y ser utilizada únicamente por su titular.
Además, advirtieron que la adulteración, falsificación o uso fraudulento del documento constituye una infracción sancionada por la legislación vigente.
"Su adulteración o falsificación constituye una infracción sancionada por la normativa vigente. Este es un delito", enfatizó Uribe.
Finalmente, el organismo reiteró la importancia de utilizar la Tarjeta Nacional Estudiantil de manera responsable para evitar sanciones y asegurar la continuidad del beneficio para los estudiantes.