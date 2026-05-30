Mientras los gremios del transporte comprometieron el respeto a la tarifa rebajada para estudiantes durante 2026, desde Junaeb reforzaron el llamado a utilizar correctamente la TNE y advirtieron sobre las sanciones por falsificación o uso indebido del documento.

A pesar del reciente acuerdo entre el Gobierno y los gremios del transporte público para garantizar el respeto de la tarifa rebajada para estudiantes durante 2026, el proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) continúa generando cuestionamientos.

Desde la Federación de Buses Rurales de Chile manifestaron preocupación por los retrasos que, según denuncian, han afectado a miles de estudiantes que aún no logran completar el trámite requerido para mantener vigente el beneficio.

Gremio acusa lentitud en la entrega y actualización de la TNE

El secretario general de Federbus, Marcos Santalices, criticó el desempeño de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en la actualización de las tarjetas estudiantiles.

Según indicó, aunque las falsificaciones y el uso indebido de la TNE no son responsabilidad directa de la institución, sí lo serían los retrasos en los procesos de revalidación.

"También es un llamado de atención para la autoridad, que se preocupe de cumplir con su deber de actualizar las tarjetas y entregárselas a los estudiantes en la oportunidad que corresponde", señaló.

El dirigente agregó que la situación afecta tanto a los estudiantes como a los operadores del transporte público.