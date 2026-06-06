PDI encuentra en Santiago a estudiante reportada como desaparecida en Talca

Los antecedentes del hallazgo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que evaluará los pasos a seguir en relación con la investigación.

Tras cuatro días de intensa búsqueda, la Brigada de Homicidios (BH) de Talca logró dar con el paradero de una adolescente que estaba reportada como desaparecida desde el 2 de junio.

La familia de la joven de 16 años había interpuesto una denuncia por presunta desgracia. Esto, luego de no asistir a su establecimiento educacional ni regresar a su domicilio ese mismo día.

Según detalló BioBioChile, el operativo de búsqueda contó con la colaboración de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) y otras unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Gracias a la coordinación entre estas dependencias, los detectives pudieron determinar que la menor de edad se encontraba en la Región Metropolitana, en buenas condiciones de salud.