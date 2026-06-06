PDI encuentra en Santiago a estudiante reportada como desaparecida en Talca
- Sábado 6 de junio de 2026
- 16:49 hrs
Los antecedentes del hallazgo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que evaluará los pasos a seguir en relación con la investigación.
Tras cuatro días de intensa búsqueda, la Brigada de Homicidios (BH) de Talca logró dar con el paradero de una adolescente que estaba reportada como desaparecida desde el 2 de junio.
La familia de la joven de 16 años había interpuesto una denuncia por presunta desgracia. Esto, luego de no asistir a su establecimiento educacional ni regresar a su domicilio ese mismo día.
Según detalló BioBioChile, el operativo de búsqueda contó con la colaboración de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) y otras unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI).
Gracias a la coordinación entre estas dependencias, los detectives pudieron determinar que la menor de edad se encontraba en la Región Metropolitana, en buenas condiciones de salud.
PDI da con paradero de adolescente extraviada en Talca
El subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la Brigada de Homicidios Talca, explicó los detalles del procedimiento.
“Tras las diligencias desarrolladas en conjunto con la Brigada de Ubicación de Personas, la menor fue encontrada en la Región Metropolitana en buenas condiciones de salud; estableciéndose que se había ausentado voluntariamente de su hogar, descartándose con ello la participación de terceras personas en este hecho”.
Bajo esa lógica, se activaron los protocolos establecidos para estos casos, asegurando la atención y el resguardo de la adolescente.
Los antecedentes del hallazgo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que evaluará los pasos a seguir en relación con la investigación.
El operativo refleja el trabajo coordinado entre diferentes unidades de la PDI y subraya la importancia de la cooperación entre brigadas especializadas para resolver casos de desaparición, garantizando la seguridad y el bienestar de los menores involucrados.