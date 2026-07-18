Municipios de la Región del Maule reciben más de $3.800 millones por el Royalty Minero

La autoridad regional enfatizó que el compromiso gubernamental apunta a que el dinero se traduzca en obras, inversión y soluciones concretas, lo que define el sentido de una gestión pública responsable.

Durante esta semana comenzó de manera oficial la transferencia de recursos económicos a un total de 309 comunas del país, correspondientes al pago de la tercera cuota del Royalty Minero. Este beneficio consiste en un impuesto aplicado directamente a las grandes empresas mineras del territorio nacional, el cual tiene por objetivo distribuir anualmente una suma de 450 millones de dólares hacia las distintas regiones y municipios del país, permitiendo descentralizar la inversión pública y robustecer las arcas fiscales locales.

Con la entrega de este nuevo monto, sumado a lo ya percibido en la primera y segunda cuota, el proceso alcanza un total acumulado de 169.901 millones de pesos transferidos durante el presente año 2026.

Del total de estos recursos inyectados en las tres cuotas, un monto de 41.188 millones de pesos corresponde al Fondo Comunas Mineras que beneficia de forma directa a 45 comunas con el fin de compensar las externalidades de la actividad minera. Por otra parte, una suma de 128.713 millones de pesos proviene del Fondo de Equidad Territorial que abarca a 302 comunas, cuyo propósito principal es acortar las brechas presupuestarias existentes entre las diversas administraciones municipales de Chile.

En el escenario local, la Región del Maule se posiciona con una transferencia superior a los 3.863 millones de pesos por concepto de esta tercera cuota, fondos que permitirán a las corporaciones edilicias de la zona impulsar una serie de iniciativas y proyectos orientados a elevar la calidad de vida de sus respectivas comunidades.