Meteorología advierte vientos de hasta 70 km/h en el Maule por sistema frontal

La Dirección Meteorológica mantiene tres avisos vigentes para este jueves debido al ingreso de un frente frío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó sus alertas para este jueves 23 de julio debido al ingreso de un frente frío y una masa de aire en el extremo austral del país.

La institución mantiene vigentes tres advertencias meteorológicas: dos por viento moderado a fuerte y una por heladas moderadas a intensas. Estas condiciones podrían generar complicaciones en el tránsito y afectar la infraestructura local.

Para la Región del Maule, la alerta AA107/2026 pronostica viento moderado a fuerte en la precordillera. El fenómeno se extenderá desde la madrugada hasta la tarde de hoy, con vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h que podrían alcanzar rachas de 70 km/h.

Esta misma condición impactará a las regiones de Ñuble y Biobío. En esas zonas, las ráfagas afectarán el litoral, la cordillera de la Costa, los valles y la precordillera, pudiendo llegar hasta los 80 km/h.

Avance de las lluvias hacia la zona central

El sistema frontal continuará su desplazamiento hacia el norte durante esta jornada, según los datos del modelo meteorológico europeo ECMWF.

Las precipitaciones comenzaron a registrarse en el sur de la Región del Maule durante las primeras horas del jueves. Las proyecciones indican que las lluvias alcanzarán la provincia de Curicó cerca de las 10:00 horas, para luego extenderse a gran parte de la Región de O’Higgins.

Las lluvias se mantendrán durante el día y disminuirán su intensidad durante la noche y la madrugada del viernes 24 de julio. Además, se proyectan nevadas en la cordillera en un amplio tramo del territorio, desde Isla Campana hasta la zona de Copiapó.

Los modelos anticipan que un nuevo frente podría ingresar a la zona central durante el sábado 25 de julio, condición que se mantiene bajo monitoreo meteorológico.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan asegurar techumbres y objetos que puedan desplazarse con el viento. También solicitan conducir con precaución en rutas expuestas y seguir la información oficial de la DMC y Senapred.