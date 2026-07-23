Hasta el 31 de julio estarán abiertas las postulaciones al Fondo Vecino 'Educación' de Agrosuper

El programa financiará iniciativas impulsadas por centros de padres, establecimientos y jardines infantiles públicos, enfocadas en promover espacios de aprendizaje más sustentables y seguros.

Con el objetivo de contribuir a entornos más seguros y sustentables en colegios y jardines, Agrosuper inició las postulaciones del Fondo Vecino Educación 2026. Se trata de una iniciativa que busca aportar a las comunidades educativas en el desarrollo de soluciones concretas en temáticas como eficiencia hídrica, gestión de residuos, energías limpias y la protección de los entornos escolares.

A través de esta convocatoria, las organizaciones ganadoras recibirán financiamiento directo para concretar mejoras en sus espacios de aprendizaje, potenciando el desarrollo de estudiantes, docentes y apoderados.

El fondo concursable está dirigido a centros de padres y apoderados, establecimientos educacionales y jardines infantiles públicos de 12 comunas donde la compañía cuenta con operaciones. En el caso de la Región de O’Higgins, a las comunas de Codegua, Doñihue, Graneros, Machalí, Rancagua (sector rural), Rengo, Requínoa, San Francisco de Mostazal, San Vicente de Tagua Tagua y La Estrella. En tanto, en la Región Metropolitana, la comuna de San Pedro.

En el marco de esta convocatoria, el jefe de Programas de Vinculación con la Comunidad de Agrosuper, Miquel Colomer, realizó un llamado a las organizaciones de la zona a presentar sus proyectos. “El Fondo Vecino Educación busca apoyar a las comunidades educativas en el desarrollo de proyectos que generen un impacto positivo y concreto en sus establecimientos”, afirmó el ejecutivo, agregando que “queremos invitarlos a aprovechar esta oportunidad y postular iniciativas que contribuyan tanto a la sustentabilidad como a la seguridad de sus espacios de forma colaborativa”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de julio. Las organizaciones interesadas deberán ingresar al sitio web www.vecinoemprendedor.cl y completar el formulario de postulación. Los resultados del proceso se darán a conocer posteriormente a través de los canales oficiales del mismo sitio web.