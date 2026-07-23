Nueva ley de datos permitirá exigir alternativas a la huella dactilar

La normativa exigirá a las empresas ofrecer opciones como tarjetas o códigos PIN a quienes no deseen entregar su biometría. En la Región del Maule, el 29% de los trabajadores ya utiliza el reconocimiento facial.

La próxima entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales obligará a las empresas en Chile a solicitar el consentimiento explícito de sus trabajadores para el uso de información biométrica. La normativa permitirá a los empleados rechazar la marcación con huella dactilar o rostro, exigiendo métodos alternativos menos invasivos para registrar su asistencia.

Un informe elaborado por la firma tecnológica Workera, basado en una muestra de más de dos millones de trabajadores, concluyó que la huella dactilar es el estándar de marcación en el país, habilitada para el 81,7% de los empleados.

Las tecnologías de reconocimiento facial registran una adopción nacional del 20%. La Región del Maule destaca en este indicador, posicionándose a la vanguardia del país con un 29% de uso, solo superada por Antofagasta (29,1%).

Alternativas para el registro laboral

Francisco Díaz, Country Manager de Workera, explica que el nuevo marco regulatorio no obliga a eliminar estos sistemas, sino a adaptar su gestión.

“La huella dactilar sigue siendo el estándar en Chile y las empresas no tienen por qué abandonar los beneficios de los sistemas biométricos. Como partners tecnológicos, asumimos el compromiso de resguardar los datos bajo los más altos estándares”, afirma.

El ejecutivo recalca que el enfoque estará en respetar la decisión del trabajador. “Si algún empleado prefiere no exponer sus datos biométricos, la plataforma debe entregar la flexibilidad de transicionar a métodos alternativos seguros como tarjetas de proximidad, códigos PIN o aplicaciones móviles, garantizando el cumplimiento normativo sin perder eficiencia”, detalla.

Diferencias demográficas y territoriales

El informe muestra que la marcación por huella dactilar es uniforme en todos los rangos etarios. El uso del reconocimiento facial aumenta con la edad, pasando de un 22,2% en menores de 25 años a un 25,9% en trabajadores de 55 años o más.

A nivel territorial, Arica y Parinacota encabeza el uso de huella dactilar con un 91%, aunque registra la tasa de reconocimiento facial más baja (15,5%). La Región Metropolitana concentra más de 770.000 trabajadores de la muestra y se ubica levemente por debajo del promedio nacional, con un 80,1% en huella y 16,8% en tecnología facial.

Con la cuenta regresiva para la aplicación de la ley, las empresas deberán revisar su infraestructura tecnológica. Desde Workera enfatizan que será clave incorporar auditorías internas para transparentar el uso de registros alternativos y asegurar la trazabilidad de los datos personales.