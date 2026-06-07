''Le dan su toque'': Viralizan video de ratón en conocidos carritos de completos de Talca

Captura de TikTok @jimeenezz.1

El clip fue grabado en la calle Cinco Oriente con Dos Sur, donde varios influencers, artistas y políticos han degustado la popular preparación calentada a baño maría.

Durante los últimos días, se ha viralizado en las redes sociales un registro audiovisual en el que se puede apreciar un ratón de considerable tamaño merodeando por el centro de Talca. En detalle, se trata de los conocidos carritos de completos ubicados en calle Cinco Oriente con Dos Sur, los cuales han sido visitados en múltiples ocasiones por influencers nacionales e internacionales, artistas musicales e incluso autoridades políticas.