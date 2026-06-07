''Le dan su toque'': Viralizan video de ratón en conocidos carritos de completos de Talca
- Domingo 7 de junio de 2026
- 18:39 hrs
Captura de TikTok @jimeenezz.1
El clip fue grabado en la calle Cinco Oriente con Dos Sur, donde varios influencers, artistas y políticos han degustado la popular preparación calentada a baño maría.
Durante los últimos días, se ha viralizado en las redes sociales un registro audiovisual en el que se puede apreciar un ratón de considerable tamaño merodeando por el centro de Talca.
En detalle, se trata de los conocidos carritos de completos ubicados en calle Cinco Oriente con Dos Sur, los cuales han sido visitados en múltiples ocasiones por influencers nacionales e internacionales, artistas musicales e incluso autoridades políticas.
En el clip publicado en la red social TikTok, se puede observar cómo los comensales se percatan de la presencia del roedor entre las butacas, generando sorpresa y nerviosismo entre la multitud.
Posteriormente, el animal huye torpemente a la vereda del frente, lugar donde una trabajadora del sector intenta golpearlo en reiteradas ocasiones con un cajón de tomates.
"Me dio pena", "Pobrecito", "Ratatouille prepara los completos" y "Ellos le dan su toque a la ciudad", fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en la publicación.
Puedes ver el video a continuación: