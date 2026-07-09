Decretan Alerta Ambiental para Talca por contaminación en medio de nuevo sistema frontal

La medida fue ratificada por el Seremi de Medio Ambiente, Felipe Massardo, quien confirmó que la declaración implica la prohibición absoluta de emitir humos visibles desde sistemas de calefacción domiciliarios entre las 18:00 y las 23:59 horas.

El sistema predictivo del Ministerio del Medio Ambiente estimó un nuevo episodio crítico de mala calidad del aire para este jueves 9 de julio.

Pese al ingreso del sistema frontal que comenzó a afectar a la Región del Maule con un primer pulso de lluvias moderadas, las condiciones atmosféricas obligaron a activar el protocolo de resguardo para la capital regional.

La medida fue ratificada por el Seremi de Medio Ambiente, Felipe Massardo, quien confirmó que la declaración implica la prohibición absoluta de emitir humos visibles desde sistemas de calefacción domiciliarios entre las 18:00 y las 23:59 horas.

La autoridad regional hizo un llamado directo a la ciudadanía a no emitir humos y a privilegiar siempre el uso de tecnologías menos contaminantes, eficientes y debidamente certificadas por la SEC, recordando que personal de la Seremi de Salud del Maule fiscalizará en terreno con facultades para cursar sumarios sanitarios y multas económicas a los infractores de la normativa.