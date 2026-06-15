Confirman fallo a favor de Dreams: El millonario proyecto en Talca supera traba legal y abrirá este año

El Parque Ferial del Maule tiene 75% de avance y abrirá en noviembre.

El proyecto Parque Ferial del Maule, impulsado por la operadora Dreams en Talca, sorteó un nuevo obstáculo legal este 10 de junio. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró inadmisible un recurso que buscaba frenar la iniciativa, despejando el camino para su esperada inauguración a fines de este año.

Rechazo a los argumentos del actual operador

La acción legal fue presentada por Rodrigo González Ormazábal, director de la sociedad que actualmente opera el recinto de juegos de azar en la capital maulina.

Su objetivo era revertir un pronunciamiento favorable emitido por el SEA en junio de 2025 respecto de la consulta de pertinencia del proyecto "Modificación Parque Ferial AGAC".

Sin embargo, el organismo ambiental concluyó en su análisis que no existió ningún error de hecho atribuible al servicio durante la evaluación. Este es un requisito indispensable para que un recurso de este tipo prospere.

Además, la autoridad aclaró que los antecedentes invocados por el recurrente corresponden a materias de fiscalización exclusivas de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y no del SEA.

La defensa del proyecto de Dreams

Pedro Moya, abogado representante de Dreams en las diversas causas vinculadas a la obra, apuntó directamente al origen de las recientes arremetidas legales.

"Quien ha impulsado esta acción es el director de la sociedad que actualmente explota el casino de Talca, cuya operación se mantendrá vigente hasta la entrada en funcionamiento del nuevo recinto", aseveró el profesional.

Moya recordó que el proyecto ha sido blanco de múltiples cuestionamientos en los últimos años, incluyendo denuncias impulsadas por la Corporación Bioecoterra.

El abogado enfatizó que las autoridades han descartado sistemáticamente cada recurso. Previamente, la SMA ya había concluido que no existían incumplimientos ni antecedentes de daño ambiental en las obras.

Detalles de la próxima inauguración

Mientras se resuelven las disputas en tribunales, la construcción avanza a paso firme. El complejo registra actualmente un 75% de progreso y mantiene su proyección de apertura para noviembre de 2026.

El recinto se emplaza en los históricos terrenos de la Asociación Gremial Agrícola Central (AGAC) y cuenta con más de 7.600 metros cuadrados construidos.

Una vez operativo, el complejo ofrecerá un moderno centro de convenciones, restaurantes, la nueva sala de juegos, extensas áreas verdes y espacios feriales que buscan impulsar el turismo y la economía en la Región del Maule.