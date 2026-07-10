Programa “Capital Emprendedor” de Agrosuper inicia nuevo ciclo en 15 comunas con foco en Inteligencia Artificial
- Viernes 10 de julio de 2026
- 18:33 hrs
En sus seis años de trayectoria, la iniciativa, realizada junto a INACAP y Fundación La Semilla, ha contribuido al fortalecimiento de más de 1.500 emprendedores.
Con una masiva ceremonia presencial realizada en la comuna de Las Cabras, que contó con la participación del alcalde de la comuna, Juan Pablo Flores, su homólogo de San Pedro (RM), Manuel Devia, y representantes de instituciones colaboradoras y emprendedores de la zona, Agrosuper dio inicio oficial a la sexta versión de su programa Capital Emprendedor. Se trata de una iniciativa que busca contribuir al desarrollo económico local mediante un proceso integral de capacitación, mentorías y acompañamiento a los emprendedores para desarrollar sus ideas de negocio.
La jornada, fue una de las cuatro ceremonias de lanzamiento realizadas por la compañía para dar inicio a la sexta versión de este programa, el cual se desarrollará en 15 comunas de las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana donde la compañía esta presente. Cada actividad contó con la presencia de emprendedores de primer y segundo año, además de representantes de Fundación La Semilla e INACAP, instituciones aliadas en la ejecución del programa.
En esta nueva edición de “Capital Emprendedor”, los participantes podrán acceder a contenidos relacionados con formalización de sus negocios y modelos de gestión y marketing, incorporando el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicada como principal novedad de este proceso formativo.
El alcalde de San Pedro, Manuel Devia, valoró el impacto que esta iniciativa ha generado en las comunidades y el respaldo que reciben quienes deciden levantar un negocio de forma independiente. "Sabemos que siempre es difícil conseguir ayuda, recursos y capacitaciones. Con esta alianza público-privada, los emprendedores acceden a conocimientos que les permiten seguir creciendo y, como municipio, valoramos este apoyo directo al desarrollo local", sostuvo.
En la misma línea, el alcalde de Las Cabras, Juan Pablo Flores, destacó el trabajo colaborativo que ha permitido fortalecer el emprendimiento en la comuna. "Quiero agradecer esta alianza estratégica que hemos construido junto a Agrosuper, Fundación La Semilla e INACAP para capacitar a nuestros emprendedores", señaló la autoridad, agregando que "esperamos seguir fortaleciendo este trabajo conjunto para entregar más herramientas a quienes se atreven a emprender y contribuir al desarrollo de nuestra comuna".
Por su parte, el jefe de Programas de Vinculación con la Comunidad de Agrosuper, Miquel Colomer, destacó el enfoque práctico del programa para este nuevo período. "Queremos potenciar el valor y el alcance de cada uno de los negocios participantes", afirmó el ejecutivo, agregando que "este año reforzaremos los espacios presenciales en temáticas clave como formalización y análisis de costos, entregando herramientas concretas para consolidar sus proyectos en el mercado".
Una de las participantes de esta versión es Fernanda Arce, vecina de la comuna de Las Cabras. Creadora del emprendimiento "Luz Astral, actualmente cursa su segundo año en el programa, asegurando que la experiencia ha sido un acelerador en el crecimiento de su marca. "Los aprendizajes en redes sociales y la introducción a la inteligencia artificial han sido fundamentales para mi negocio", destacó la emprendedora, explicando que "gracias a estas herramientas digitales, hoy he podido ofrecer mis servicios no solamente dentro de mi comuna, sino también a lo largo del país e incluso fuera de Chile".
Actualmente, el Programa Capital Emprendedor de Agrosuper se despliega en las comunas de La Estrella, Las Cabras, Codegua, Graneros, Requínoa, Mostazal, Rengo, Doñihue, Rancagua y Machalí (Región de O'Higgins); San Pedro y Melipilla (Región Metropolitana); y La Ligua, Calera y Nogales (Región de Valparaíso), articulando una red de colaboración entre el mundo privado, académico, social y municipal.