Programa “Capital Emprendedor” de Agrosuper inicia nuevo ciclo en 15 comunas con foco en Inteligencia Artificial

En sus seis años de trayectoria, la iniciativa, realizada junto a INACAP y Fundación La Semilla, ha contribuido al fortalecimiento de más de 1.500 emprendedores.

Con una masiva ceremonia presencial realizada en la comuna de Las Cabras, que contó con la participación del alcalde de la comuna, Juan Pablo Flores, su homólogo de San Pedro (RM), Manuel Devia, y representantes de instituciones colaboradoras y emprendedores de la zona, Agrosuper dio inicio oficial a la sexta versión de su programa Capital Emprendedor. Se trata de una iniciativa que busca contribuir al desarrollo económico local mediante un proceso integral de capacitación, mentorías y acompañamiento a los emprendedores para desarrollar sus ideas de negocio.

La jornada, fue una de las cuatro ceremonias de lanzamiento realizadas por la compañía para dar inicio a la sexta versión de este programa, el cual se desarrollará en 15 comunas de las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana donde la compañía esta presente. Cada actividad contó con la presencia de emprendedores de primer y segundo año, además de representantes de Fundación La Semilla e INACAP, instituciones aliadas en la ejecución del programa.

En esta nueva edición de “Capital Emprendedor”, los participantes podrán acceder a contenidos relacionados con formalización de sus negocios y modelos de gestión y marketing, incorporando el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicada como principal novedad de este proceso formativo.

El alcalde de San Pedro, Manuel Devia, valoró el impacto que esta iniciativa ha generado en las comunidades y el respaldo que reciben quienes deciden levantar un negocio de forma independiente. "Sabemos que siempre es difícil conseguir ayuda, recursos y capacitaciones. Con esta alianza público-privada, los emprendedores acceden a conocimientos que les permiten seguir creciendo y, como municipio, valoramos este apoyo directo al desarrollo local", sostuvo.

En la misma línea, el alcalde de Las Cabras, Juan Pablo Flores, destacó el trabajo colaborativo que ha permitido fortalecer el emprendimiento en la comuna. "Quiero agradecer esta alianza estratégica que hemos construido junto a Agrosuper, Fundación La Semilla e INACAP para capacitar a nuestros emprendedores", señaló la autoridad, agregando que "esperamos seguir fortaleciendo este trabajo conjunto para entregar más herramientas a quienes se atreven a emprender y contribuir al desarrollo de nuestra comuna".