El caso es investigado por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía y abre nuevas interrogantes sobre la presencia de estructuras criminales más organizadas en la región.

Dos ciudadanos chilenos y un ciudadano colombiano fueron puestos a disposición de la justicia tras ser detenidos por su presunta participación en un robo con secuestro, en el marco de una investigación desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional del Maule.

El caso ha generado preocupación debido a la violencia empleada y a las características de la banda investigada, elementos que podrían evidenciar un cambio en la dinámica de la criminalidad que enfrenta la región.

Investigación permitió identificar a los presuntos involucrados

Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía del Maule junto a equipos especializados de las policías, quienes lograron reunir antecedentes para identificar y detener a los tres imputados.

Entre ellos figura un ciudadano colombiano que, según los antecedentes expuestos durante la investigación y la cobertura del caso, es sindicado como un presunto sicario, además de una pareja de ciudadanos chilenos que también habría participado en los hechos.

Todos fueron puestos a disposición del tribunal para el control de detención y el desarrollo de la correspondiente audiencia de formalización.