Comienza el pago del Bono de Recuperación: 704 familias en el Maule recibirán hasta $1.500.000

Los montos a recibir por las familias beneficiadas serán depositados directamente en la CuentaRut y quienes no cuenten con una, podrán cobrarlo en efectivo en BancoEstado.

A raíz de los sistemas frontales que han afectado a gran parte del país, el Gobierno activó el Bono de Recuperación de enseres, aporte económico que se entrega por única vez a las familias cuyas viviendas o pertenencias sufrieron daños.

El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, junto al seremi de Desarrollo Social y Familia, Pablo Olivares, explicaron que este beneficio, busca apoyar a los hogares que sufrieron daños en sus viviendas o enseres y no requiere postulación, ya que se entrega de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

“Luego de una semana desde que se hizo el levantamiento de la ficha FIBE desde que ocurrió el primer temporal, estamos entregando la ayuda a las familias afectadas. Estamos dando una respuesta muy rápida, como lo ha dicho el Presidente José Antonio Kast de llegar rápido con la ayuda a todas las personas”, destacó el delegado Prieto.

El beneficio se asigna sobre la base de la información levantada mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) aplicada durante la emergencia y los montos consideran cuatro niveles de afectación: Baja, con un monto a entregar de $375.000; Media, de hasta $750.000; Alta, hasta 1.125.000 o Muy Alta y cuya cifra llega a $1.500.000.

En el caso de la Región del Maule, son 704 familias las que recibirán este beneficio, por un total de más de $526 millones.

Al respecto, el seremi de Desarrollo Social, Pablo Olivares, explicó que “éste es un apoyo muy esperado y nuestro compromiso como Gobierno de llegar a tiempo para las familias. El cálculo se realiza mediante una matriz de doble entrada, por un lado, la afectación de los bienes y por otro de la vivienda y ahí se hace el cálculo para ver el monto a recibir. Estamos cumpliendo con lo que nos encomendó el Presidente José Antonio Kast de llegar con este apoyo a las familias afectadas durante el primer sistema frontal”.

Los montos a recibir por las familias beneficiadas serán depositados directamente en la CuentaRut y quienes no cuenten con una, podrán cobrarlo en efectivo en BancoEstado.