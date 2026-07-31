Fiesta del Chancho en Talca se realiza pese a carpas caídas

Las ráfagas de viento y el sistema frontal colapsaron estructuras en la Alameda, entre 1 y 2 Norte. Pese a los daños que ya son reparados por equipos técnicos, la organización confirmó que el evento costumbrista abre sus puertas este sábado.

El fuerte temporal que golpea a la Región del Maule dejó sentir sus efectos en el corazón de la capital regional, afectando directamente la infraestructura de uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: la Fiesta Costumbrista del Chancho en Talca.

Durante la madrugada y las primeras horas de este viernes, las intensas precipitaciones y las ráfagas de viento provocaron la caída de lonas, toldos y estructuras de toldaje ubicadas en el perímetro de la Alameda, entre 1 y 2 Norte. Varias de estas instalaciones que resguardarían a stands gastronómicos y emprendedores locales terminaron cedidas en el suelo de la tradicional arteria talquina.

Pese al aparatoso impacto visual en el sector del centro cívico, desde la organización entregaron un mensaje de calma a las miles de familias maulinas y turistas que planean repletar el evento costumbrista este fin de semana.

Daños estructurales en la Alameda y plan de contingencia

El colapso de las cubiertas se produjo debido a la fuerza del viento y la acumulación del agua caída en los techos de lona instalados en el paseo peatonal. Esto obligó a activar un operativo de emergencia por parte de la empresa contratista externa responsable del montaje, cuyos operarios ya se encuentran en el lugar retirando el material dañado, reforzando los anclajes y reinstalando estructuras nuevas.

La situación se acota principalmente a ese tramo de la Alameda y en las zonas del centro de elaboración, por lo que no compromete la totalidad del circuito de la feria gastronómica ni pone en riesgo la participación de los viñateros, cocineros o cerveceros locales.

Los equipos de trabajo mantendrán las labores de reposición y aseguramiento estructural durante toda la jornada de este viernes y a lo largo de la noche, con el objetivo de entregar los puestos en óptimas condiciones de seguridad antes de la apertura oficial.

"La fiesta se mantiene a firme y sin variación"

Frente a la preocupación ciudadana y el incierto panorama meteorológico, el Gerente de Comunicaciones Corporativas de Coexca, Edgardo Castro Vega, habló con En Línea Maule y salió al paso para descartar cualquier rumor de suspensión o reprogramación del tradicional encuentro costumbrista de invierno.

"La lluvia siempre ha sido una invitada más de la fiesta; siempre lo hemos dicho. De las dieciséis oportunidades en que hemos realizado este encuentro, en trece probablemente hemos tenido lluvia", recordó el ejecutivo sobre el historial climatológico del evento que moviliza la economía en el Maule.

Castro enfatizó que la comunidad debe mantener la tranquilidad, asegurando que los inconvenientes con la empresa externa de montaje ya se están solucionando en terreno. "Esto se va a reparar; hay algunos daños que de esta manera se van a trabajar durante todo el día para partir todos en buenas condiciones mañana", precisó.