Parral y Linares lideran lluvias en el Maule con balance hídrico favorable

El último sistema frontal dejó importantes montos de agua caída en el sur de la región, destacando un histórico superávit en la provincia de Linares y cifras ampliamente superiores al año anterior en todas las estaciones maulinas.

El invierno 2026 sigue entregando cifras alentadoras para los caudales, la agricultura y la seguridad hídrica de la Región del Maule. Así lo confirma el último reporte oficial de agua caída recopilado al 31 de julio, el cual evidencia un considerable repunte en las precipitaciones anuales respecto a la temporada anterior en toda la región, con el sector sur concentrando las lluvias más intensas de las últimas 24 horas.

La estación pluviamétrica de Parral encabezó los registros diarios al acumular 40,2 milímetros en una sola jornada, seguida de cerca por la estación del Embalse Digua con 36,8 milímetros. Más atrás se ubicaron Linares con 16,4 milímetros, Talca con 16,1 milímetros, la estación Colorado en la cuenca del Maule con 13,2 milímetros y Curicó con 5 milímetros.

Superávit histórico en Parral y Curicó

El balance acumulado al cierre de julio muestra que dos de las estaciones de monitoreo regional ya registran superávit en comparación con un año normal a la fecha. El caso más llamativo es Parral, comuna que exhibe un positivo 34% por sobre los promedios históricos habituales y acumula 799 milímetros de agua durante el presente año.

En la zona norte del Maule, Curicó también se ubicó en terreno positivo frente a los registros normales, alcanzando un superávit del 4% gracias a los 421,7 milímetros que suma el año en curso.

Por su parte, la capital regional se mantiene con un leve déficit respecto al histórico normal de la fecha. Talca registra actualmente un -15% en relación a un año promedio, acumulando 336,6 milímetros en lo que va de 2026, una cifra que de todos modos supera con creces lo observado en el mismo periodo del año pasado.

Las demás estaciones de control también evidencian déficits menores si se comparan con las estadísticas históricas de un año normal: Linares presenta un -13%, la estación Colorado un -20% y la zona de Digua un acotado -2%.

Precipitaciones superan de forma unánime al año anterior

Más allá de la comparación con los promedios normales, el dato clave para los regantes, agricultores y comunidades rurales maulinas es el positivo balance frente al año anterior. En absolutamente todas las estaciones de monitoreo de la región, los montos de lluvia caída durante 2026 superan de manera holgada a los de la temporada pasada.

Parral lidera nuevamente esta estadística al mostrar un incremento del 70% en comparación con el año anterior, mientras que Talca registra un alza del 54% y la estación Digua un aumento del 51%. Linares no se queda atrás y presenta un 43% más de lluvia que el calendario previo, en tanto que Curicó y Colorado anotan avances de 39% y 23%, respectivamente.

Estas positivas estadísticas confirman un invierno húmedo que beneficia la acumulación de reservas para la próxima temporada primaveral y de riego agrícola.