Alianza internacional entre Prefiero el Maule y el mejor profesor de España 2024, Nacho Gago

La alianza busca fortalecer puentes entre Chile y España, promoviendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y nuevas oportunidades para la comunidad maulina y latinoamericana.

Una importante alianza internacional comenzará a desarrollarse desde junio entre Pía Yovanovic, directora de Prefiero el Maule, y el reconocido comunicador, docente y conferencista español Nacho Gago, considerado uno de los educadores más influyentes de España, quienes trabajarán colaborativamente en diversos proyectos enfocados en educación, motivación, emprendimiento y desarrollo humano.

Nacho Gago es profesor de Educación Secundaria y Bachillerato en España, ingeniero químico de formación y uno de los docentes más reconocidos de su país por su innovadora forma de enseñar y motivar a jóvenes. Durante los últimos años ha destacado internacionalmente por su trabajo en educación, liderazgo y comunicación, siendo invitado a participar en diversos medios, conferencias y proyectos formativos. Además, ha desarrollado una fuerte presencia como escritor y divulgador educativo, promoviendo una educación más humana, cercana e inspiradora.

Entre sus reconocimientos más destacados se encuentran el Global Teacher Award 2023, conocido internacionalmente como el “Nobel de la Educación”, distinción obtenida entre miles de postulaciones de distintos países. También recibió la Medalla al Mérito Profesional por su labor en mediación y resolución de conflictos y fue reconocido el mejor docentes de España de secundaria y bachillerato en los Premios Educa Abanca 2024

La iniciativa nace luego de que Nacho Gago contactara directamente a Pía Yovanovic con el propósito de generar acciones conjuntas que permitan conectar experiencias internacionales con la realidad de la Región del Maule y Chile.

Pía Yovanovic ha liderado durante los últimos años diversas iniciativas gratuitas de apoyo a emprendedores y fortalecimiento del ecosistema regional. El año pasado creó la Escuela de Emprendimiento Prefiero el Maule en alianza con la Universidad Católica del Maule (UCM), instancia que ha permitido capacitar gratuitamente a miles de maulinos en áreas como marketing digital, redes sociales, inteligencia artificial, ventas, comunicación y herramientas para potenciar sus negocios.

“Estamos muy felices de comenzar esta colaboración internacional. Creemos profundamente en el poder de la educación, la motivación y el emprendimiento para transformar vidas y comunidades”, señaló Pía Yovanovic.

Como primer hito de esta alianza, ambos realizarán un Live abierto a la comunidad el próximo 25 de mayo, instancia donde presentarán oficialmente esta colaboración, contarán quién es Nacho Gago y darán a conocer parte de los proyectos que desarrollarán durante los próximos meses.