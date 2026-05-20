Aprueban más de $3.500 millones para construir el primer Planetario de la Región del Maule

El Consejo Regional del Maule marcó un hito sin precedentes para el desarrollo científico, educativo y cultural de la zona . En una sesión histórica, el cuerpo colegiado aprobó de manera unánime el financiamiento para la construcción del primer Planetario de la Región del Maule , un espacio permanente de divulgación inmersiva que se posicionará como uno de los más importantes e innovadores de Chile .

La iniciativa, nacida de una alianza estratégica entre el Gobierno Regional del Maule y la Universidad Católica del Maule (UCM) , representa una inversión con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que supera los $3.516 millones de pesos . El proyecto busca saldar una deuda histórica en el territorio, acercando la tecnología y el conocimiento a miles de familias y estudiantes maulinos .

Infraestructura de nivel internacional y enfoque de género

El futuro complejo astronómico no solo destaca por su envergadura arquitectónica, sino también por sus especificaciones técnicas de vanguardia, diseñadas para albergar experiencias interactivas internacionales :

El Domo: Contará con una cúpula de proyección inmersiva de 12 metros de diámetro .

Imagen y Sonido: Estará equipado con tecnología de proyección láser de última generación (RGB) y un sistema de audio envolvente e inmersivo 7.1 .

Línea Editorial: Los contenidos que se exhibirán a la comunidad estarán fuertemente vinculados a la concienciación sobre el cambio climático, la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y la divulgación científica con un marcado enfoque de género .

El rol social y la descentralización educativa

El Gobernador Regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, celebró el respaldo transversal de los 20 consejeros regionales y enfatizó el impacto que tendrá en la capital regional y sus alrededores .

"Como Gobierno Regional entendemos que tenemos un rol social fundamental... Estamos hablando de una infraestructura de nivel internacional, con tecnología de punta, que será una de las más modernas del país. Esta inversión no solo fortalecerá la educación, sino también la cultura, el turismo y el desarrollo regional", manifestó la máxima autoridad maulina .

En tanto, el rector de la UCM, Claudio Rojas, agradeció el impulso del Ejecutivo regional y puso a disposición las capacidades técnicas de la casa de estudios . "Sin duda, este es un proyecto donde todos ganamos: gana la educación, gana la ciencia, gana la región y, principalmente, ganan las futuras generaciones", apuntó .

Democratización del conocimiento

Desde el Consejo Regional, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Pablo Gutiérrez, relevó el carácter inclusivo que tendrá la obra para las provincias y comunas más rezagadas del Maule .

"Estamos hablando de una iniciativa que democratiza el acceso al conocimiento, que despierta vocaciones científicas (especialmente en áreas STEM) y que entrega oportunidades reales a niños y jóvenes de distintos territorios, especialmente de sectores más alejados. Sin duda, este proyecto marcará un antes y un después para nuestra región", concluyó Gutiérrez .

Con la aprobación de los fondos, el proyecto entra en su fase administrativa para dar inicio próximamente a las obras de edificación del nuevo polo científico y educativo del Maule .