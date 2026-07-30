Alerta por lluvias intensas en el Maule amenaza con inundaciones repentinas este viernes

Un sistema frontal asociado a un río atmosférico categoría tres descargará hasta 30 milímetros de agua por hora durante la madrugada de este viernes, elevando el riesgo de desbordes, remociones en masa y colapso de suelos en la zona centro-sur.

La tranquilidad meteorológica de este jueves 30 de julio en la Región del Maule llegará a su fin de manera abrupta en las próximas horas. Un severo sistema frontal, potenciado por el avance de un río atmosférico catalogado como categoría tres, provocará precipitaciones de altísima intensidad en un corto período de tiempo, escenario que encendió las alertas ante el peligro inminente de emergencias severas en las comunas maulinas.

El evento generará descargas de lluvia muy agresivas que impactarán a las regiones del Biobío, Ñuble y Maule. Sin embargo, para los habitantes del Maule, el tramo más crítico y riesgoso se concentrará durante la madrugada y la mañana del viernes.

ATENCIÓN 🔴 🌧️ Posibles inundaciones repentinas (flash flood) en sectores del #Maule, #Ñuble y #Biobío.



Nuestro Departamento de Analistas considera que las precipitaciones intensas asociadas al ingreso de un sistema frontal potenciadas por un río atmosférico (C3) afectará a la… pic.twitter.com/pKsDLdkCSy — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) July 29, 2026

Lluvias torrenciales amenazan la Región del Maule

A diferencia de los temporales habituales donde la caída de agua se distribuye de manera progresiva a lo largo de varios días, este fenómeno concentra su violencia en una ventana horaria muy reducida. Según los modelos hidrometeorológicos, los pluviómetros en el Maule podrían registrar tasas de precipitación extremas que oscilarán entre los 20 y los 30 milímetros por hora.

Este tipo de lluvias intensas en lapsos tan breves impide que el terreno logre absorber el recurso hídrico a un ritmo adecuado. El agua simplemente no tendrá tiempo suficiente para infiltrarse en los estratos terrestres, lo que acelerará de manera drástica la escorrentía superficial y el aumento del caudal en cuerpos de agua que atraviesan centros urbanos y sectores rurales de la región.