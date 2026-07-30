Fiesta del Chancho en Talca tendrá a famoso restaurante coreano

Los creadores del emblemático local "Gold Pig" de Seúl participarán en el principal evento costumbrista del Maule. El célebre restaurante internacional ha sido elogiado por estrellas mundiales del k-pop como BTS y por la Guía Michelin.

La Fiesta del Chancho en Talca se ha posicionado como uno de los encuentros culinarios más convocantes del centro-sur de Chile. Para su edición del 1 y 2 de agosto, el evento prepara una versión con fuerte acento internacional al integrar por primera vez la tradición gastronómica de Corea del Sur en su parrilla de actividades.

El centro cívico de la capital del Maule recibirá a la empresaria Park Su-Kyoung y al chef ejecutivo Park Se-Young, cabezas detrás del emblemático restaurante seulense "Gold Pig". Ambos profesionales llegarán a la Plaza de Armas talquina para impartir clases magistrales y realizar exhibiciones de cocina en vivo, mostrando cómo la gastronomía asiática prepara los cortes de cerdo que Chile exporta hacia los mercados del norte de Asia.

El vínculo no es casual. La Región del Maule representa uno de los polos de producción y procesamiento porcino más relevantes del país, abasteciendo una creciente demanda en las cocinas del continente asiático.

Un fenómeno culinario avalado por Michelin en Talca

La historia de los invitados que pisarán suelo maulino se originó en 2016 en el barrio de Sindang-dong, en Seúl. Lo que comenzó como un negocio de escala barrial dedicado a la parrillada coreana, se transformó rápidamente en un hito turístico e industrial.

Desde 2019, el establecimiento ostenta de manera consecutiva el sello Bib Gourmand otorgado por la Guía Michelin, reconocimiento reservado para locales de excelencia gastronómica a valores accesibles. La popularidad del recinto traspasó fronteras tras convertirse en el lugar predilecto de figuras globales del espectáculo, albergando a estrellas de la talla de David Beckham o los actores Chris Hemsworth y James Franco.

En la escena musical asiática, el restaurante es conocido como parada obligada de agrupaciones ícono del k-pop como BTS, Blackpink y el solista G-Dragon, fenómeno que ha disparado el turismo gastronómico en su sede original y que ahora tendrá un inédito capítulo en el Maule.