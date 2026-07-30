Chef internacional la tiene clara: prefiere los completos de Talca antes que cualquier sándwich de Santiago

Sebastián González, científico y artesano constructor de violines en el Museo Stradivari de Italia, revolucionó la escena gastronómica al posicionar la tradición del Carro 6 de calle 5 Oriente por sobre la oferta capitalina. Además, el actual maestro pizzero reveló que abastece sus exclusivas recetas con repollos cultivados en huertas de Linares.

La búsqueda del mejor sándwich de Chile suele concentrarse en los barrios gastronómicos de la capital, pero para uno de los cocineros chilenos con la trayectoria más insólita en el extranjero, la cumbre del sabor está en el corazón del Maule. Sebastián González rompió el libreto de la alta cocina nacional al asegurar que los tradicionales completos mojados de Talca superan a cualquier preparación capitalina.

El elogio adquiere un peso especial considerando la singular historia del profesional. González no es un cocinero tradicional, ya que estudió Física en la Universidad de Chile, realizó un doctorado en Holanda y luego trabajó por años como luthier en Europa. Este oficio consiste en la construcción, ajuste y reparación de instrumentos de cuerda como violines y violonchelos, labor de altísima precisión que lo llevó a integrarse al prestigioso Museo del Violino en Cremona, Italia, institución dedicada a conservar los famosos instrumentos Stradivarius.

Tras desarrollar una severa alergia al polvo de la madera fina, el artesano debió reinventarse y volcó su destreza manual en su otra gran pasión: la gastronomía de especialidad. Hoy construye sus propios hornos y elabora pizzas de autor en Lo Barnechea, pero conserva un paladar que no olvida la identidad gastronómica de la capital maulina.

El veredicto por el Carro Número 6 de calle 5 Oriente

Consultado por el medio El País sobre dónde comer el mejor sándwich de Santiago, el excientífico descartó de plano la oferta capitalina y cruzó las fronteras regionales para defender el patrimonio culinario de la ciudad del Piduco.

Para González, la técnica única del pan cocinado al vapor en la capital regional no tiene competencia en el resto del país. Por ello, apuntó directamente al Carro Número 6, clásico punto de encuentro ubicado en la 5 Oriente 990 de Talca, como una parada obligada para cualquier amante de la buena mesa.

En sus declaraciones, el chef enfatizó que no se trata de un sándwich convencional ni se encuentra en Santiago, pero que los completos mojados talquinos con mayonesa casera representan una cumbre en la cocina popular urbana. Sumando un toque de humor regionalista, recordó con simpatía la famosa ubicación del local justo al lado del Registro Civil, bromeando con la rapidez de los trámites que allí se realizan.

Linares en la despensa de las pizzas de autor

La conexión del exconstructor de violines con la Región del Maule va mucho más allá de su admiración por la comida al paso de Talca. En su actual labor como especialista en pizzas napolitanas y fermentos chilenos, la provincia de Linares cumple un papel estratégico como proveedora de materias primas agrícolas de alta calidad.

El cocinero elabora un exclusivo kimchi chileno que incorpora en sus preparaciones gourmet y que depende directamente de los cultivos del sur del Maule. González detalló que produce grandes cantidades de este fermentado cada vez que recibe repollos frescos traídos directamente desde la huerta del padre de una amiga en Linares.

Esta receta artesanal combina la hortaliza linarense con una salsa de ají cacho de cabra fermentada y una base de vegetales picantes como ajo, jengibre y cebollín. La valoración de la agricultura regional por parte de un chef que recorrió las cocinas y talleres de Alemania, Austria e Italia reafirma el posicionamiento de la Región del Maule como un territorio clave, tanto por su riqueza campesina como por sus tradiciones gastronómicas urbanas.