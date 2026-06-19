El beneficio es automático y puede incrementar la pensión en más de $100 mil mensuales para quienes alcancen el máximo de años considerados.

¿Cuál es el monto máximo que se puede recibir?

La normativa establece un límite de 25 años de cotizaciones para calcular el beneficio.

Por ello, el monto máximo corresponde a 2,5 UF mensuales, cifra que actualmente equivale a aproximadamente $101.950 adicionales en la pensión.

Además, quienes ya agotaron completamente los fondos de su cuenta previsional también podrán recibir este aporte si cumplen con los requisitos establecidos.

Requisitos para acceder al beneficio

El Beneficio por Años Cotizados está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros.

Para recibirlo es necesario:

Tener 65 años o más.

Ser pensionado por vejez o invalidez.

Cumplir con el mínimo de cotizaciones exigido.

En el caso de las mujeres, se requiere un mínimo de 120 meses cotizados, equivalentes a 10 años.

Para los hombres, el requisito es contar con al menos 240 meses de cotizaciones, es decir, 20 años.

En ambos casos, el cálculo considera hasta un máximo de 300 meses cotizados, equivalentes a 25 años, ya sean continuos o discontinuos.

Pago automático

Una de las principales características de este beneficio es que se entrega de manera automática a quienes cumplen las condiciones exigidas por la ley.

De esta forma, los pensionados no deben realizar trámites ni postulaciones adicionales para recibir el incremento en su jubilación, el que se incorpora directamente en el pago mensual de la pensión.