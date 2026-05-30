La Pensión Garantizada Universal incorporará nuevos grupos de beneficiarios durante los próximos años. Conoce quiénes podrán postular, cuáles son los requisitos y cuánto dinero entrega actualmente el aporte estatal.

La Reforma de Pensiones introdujo importantes cambios en la Pensión Garantizada Universal (PGU), ampliando su cobertura e incorporando a nuevos grupos de pensionados que anteriormente estaban excluidos del beneficio.

La implementación se realizará de manera gradual, priorizando a las personas de mayor edad y permitiendo que miles de adultos mayores accedan al aporte estatal durante los próximos años.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

De acuerdo con información de ChileAtiende, la ampliación incorpora a pensionados de gracia, beneficiarios de las leyes Rettig y Valech, además de exonerados políticos.

El calendario de incorporación será el siguiente:

Desde junio de 2026: personas de 75 años o más.

Desde junio de 2027: personas de 65 años o más.

Asimismo, otro grupo que podrá acceder al beneficio corresponde a los pensionados de montepío de Caja de Previsión de la Defensa Nacional y Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, quienes podrán ingresar a partir de septiembre de 2027, siempre que no reciban otra pensión de una entidad previsional distinta.