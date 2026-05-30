Reforma de Pensiones amplía la PGU: revisa quiénes podrán acceder al beneficio desde 2026
- Sábado 30 de mayo de 2026
- 10:52 hrs
La Pensión Garantizada Universal incorporará nuevos grupos de beneficiarios durante los próximos años. Conoce quiénes podrán postular, cuáles son los requisitos y cuánto dinero entrega actualmente el aporte estatal.
La Reforma de Pensiones introdujo importantes cambios en la Pensión Garantizada Universal (PGU), ampliando su cobertura e incorporando a nuevos grupos de pensionados que anteriormente estaban excluidos del beneficio.
La implementación se realizará de manera gradual, priorizando a las personas de mayor edad y permitiendo que miles de adultos mayores accedan al aporte estatal durante los próximos años.
¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?
De acuerdo con información de ChileAtiende, la ampliación incorpora a pensionados de gracia, beneficiarios de las leyes Rettig y Valech, además de exonerados políticos.
El calendario de incorporación será el siguiente:
Desde junio de 2026: personas de 75 años o más.
Desde junio de 2027: personas de 65 años o más.
Asimismo, otro grupo que podrá acceder al beneficio corresponde a los pensionados de montepío de Caja de Previsión de la Defensa Nacional y Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, quienes podrán ingresar a partir de septiembre de 2027, siempre que no reciban otra pensión de una entidad previsional distinta.
Requisitos para acceder a la PGU
Las personas que formen parte de estos nuevos grupos deberán cumplir con las condiciones generales establecidas para recibir el beneficio:
Tener 65 años o más, o cumplir la edad exigida según la etapa de implementación correspondiente.
No pertenecer al 10% de mayores ingresos del país, según el Puntaje de Focalización Previsional.
Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años desde que cumplió 20 años de edad.
Haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.
Tener una pensión base igual o inferior a $1.252.602.
¿Cómo se solicita la PGU?
Las personas que cumplan con los requisitos pueden realizar el trámite a través de distintos canales:
Solicitud online
Ingresando al portal de ChileAtiende con RUN, fecha de nacimiento y ClaveÚnica.
Atención telefónica
Llamando al número 101 de ChileAtiende.
Atención presencial
Acudiendo a cualquier sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad. También es posible realizar el trámite en AFP, compañías de seguros o municipios que mantengan convenio con el IPS.
Videoatención
A través de la plataforma digital habilitada por ChileAtiende.
¿Cuánto dinero entrega actualmente la PGU?
Actualmente, el monto del beneficio depende de la pensión base del solicitante:
Pensión base de hasta $789.139: recibe $231.732.
Pensión base entre $789.139 y $1.252.602: recibe un monto variable.
Pensión base superior a $1.252.602: no tiene derecho al beneficio.
¿Cuándo aumentará el monto de la PGU?
La Reforma de Pensiones también contempla incrementos graduales en los pagos.
Las personas de 82 años o más podrán recibir un monto máximo de $250.275. Este aumento se extenderá a quienes tengan 75 años o más desde septiembre de 2026 y a los mayores de 65 años desde septiembre de 2027.
En el caso de los pensionados de montepío de Capredena y Dipreca, el Estado entregará un complemento que permitirá alcanzar el monto máximo vigente de la PGU cuando entren al sistema en 2027.