Presentan proyecto para aumentar a 20 días el permiso laboral por fallecimiento de un hijo o pareja

Actualmente, la legislación contempla 10 días por la muerte de un hijo y siete días por el fallecimiento del cónyuge o conviviente civil.

Un grupo de senadores ingresó este jueves un proyecto de ley que busca ampliar los días de permiso laboral por duelo en caso de fallecimiento de familiares cercanos, además de fortalecer las medidas de protección para los trabajadores afectados.

La iniciativa fue presentada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Gastón Saavedra, Daniel Núñez, Matías Walker y la senadora Andrea Balladares.

El proyecto propone modificar el artículo 66 del Código del Trabajo, argumentando que la normativa actual no refleja adecuadamente el impacto emocional y psicológico que provoca la pérdida de un hijo, cónyuge o conviviente civil.

¿Qué cambios propone el proyecto?

Uno de los principales puntos de la iniciativa es aumentar el permiso laboral pagado por duelo.

De aprobarse la propuesta, los trabajadores podrían acceder a 20 días corridos de permiso remunerado cuando fallezca un hijo, cónyuge o conviviente civil.

Actualmente, la legislación vigente contempla:

10 días corridos por el fallecimiento de un hijo.

7 días corridos por la muerte del cónyuge o conviviente civil.

Con la modificación, ambos casos quedarían equiparados con un permiso de 20 días.