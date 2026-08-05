Ranking de hospitales Minsal: Estos fueron los recintos con mejor y peor desempeño en Chile

La medición del Ministerio de Salud evaluó el desempeño clínico, financiero y administrativo de 62 recintos del país. La Posta Central lideró la nómina nacional con un 91,1% de cumplimiento.

El Ministerio de Salud (Minsal) publicó los resultados de la evaluación 2025 aplicada a los 62 hospitales autogestionados del país. La medición reveló que menos de la mitad de los recintos logró cumplir con el estándar mínimo del 75% exigido por la autoridad sanitaria.

El balance mostró que 26 establecimientos alcanzaron o superaron el nivel de cumplimiento. Otros 15 obtuvieron entre un 70% y un 74,9%, mientras que 21 recintos quedaron por debajo de ese umbral.

Evaluación y planes de ajuste

La medición utiliza el Balance Score Card, herramienta que analiza 29 indicadores agrupados en cuatro ejes: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó que el objetivo es detectar fortalezas y brechas para implementar planes de mejora en beneficio de los pacientes.

Los hospitales que no alcanzaron el estándar deberán desarrollar planes de ajuste con apoyo técnico de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Las medidas contemplan estrategias para optimizar recursos humanos, compras, infraestructura, licencias médicas y el uso de mecanismos centralizados de adquisición a través de Cenabast.

Posta Central lidera ranking nacional

El Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central) se ubicó en el primer lugar con un 91,1% de cumplimiento. Hace una década, el establecimiento registraba un 63%, situándose entre los recintos con mayores dificultades de gestión.

La ministra de Salud, May Chomali, destacó que este resultado responde al trabajo continuo realizado desde 2020.

El director del recinto, Patricio Barría, atribuyó el avance a una estrategia de perfeccionamiento impulsada durante los últimos diez años y reforzada tras la pandemia de COVID-19.

Los hospitales con mejor desempeño

A continuación, los 26 recintos que cumplieron sobre el 75% de los indicadores obligatorios en la evaluación del Minsal:

Establecimiento Cumplimiento Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río 91,1% Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo 90,5% Hospital San José de Melipilla 89,8% Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. 89,7% Hospital de San Camilo de San Felipe 89,2% Hospital San Juan de Dios de Los Andes 88,5% Hospital San José de Coronel 88,3% Hospital Dr. Exequiel González Cortés 87,8% Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 86,0% Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani 84,4% Hospital Padre Alberto Hurtado 84,4% Hospital Clínico de Niños Roberto del Río 83,8% Hospital de Lota 83,6% Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer 82,6% Hospital Base San José de Osorno 81,9% Instituto Nacional Geriatría Presidente Eduardo Frei Montalva 81,2% Hospital San Juan de Dios de Santiago 80,9% Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa 78,6% Hospital de San Carlos 78,5% Hospital Clínico Herminda Martín Chillán 78,0% Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 77,9% Hospital Las Higueras de Talcahuano 77,8% Instituto Nacional de Enf. Respiratorias y Cirugía Torácica 77,1% Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda 76,5% Hospital San Juan de Dios de Curicó 76,2% Hospital Dr. Mauricio Heyermann Angol 76,2%

Recintos con cumplimiento intermedio

La autoridad sanitaria también detalló los 15 recintos que obtuvieron entre un 70% y un 74,9% en la medición: