Ranking de hospitales Minsal: Estos fueron los recintos con mejor y peor desempeño en Chile
- Miércoles 5 de agosto de 2026
- 15:21 hrs
La medición del Ministerio de Salud evaluó el desempeño clínico, financiero y administrativo de 62 recintos del país. La Posta Central lideró la nómina nacional con un 91,1% de cumplimiento.
El Ministerio de Salud (Minsal) publicó los resultados de la evaluación 2025 aplicada a los 62 hospitales autogestionados del país. La medición reveló que menos de la mitad de los recintos logró cumplir con el estándar mínimo del 75% exigido por la autoridad sanitaria.
El balance mostró que 26 establecimientos alcanzaron o superaron el nivel de cumplimiento. Otros 15 obtuvieron entre un 70% y un 74,9%, mientras que 21 recintos quedaron por debajo de ese umbral.
Evaluación y planes de ajuste
La medición utiliza el Balance Score Card, herramienta que analiza 29 indicadores agrupados en cuatro ejes: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó que el objetivo es detectar fortalezas y brechas para implementar planes de mejora en beneficio de los pacientes.
Los hospitales que no alcanzaron el estándar deberán desarrollar planes de ajuste con apoyo técnico de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Las medidas contemplan estrategias para optimizar recursos humanos, compras, infraestructura, licencias médicas y el uso de mecanismos centralizados de adquisición a través de Cenabast.
Posta Central lidera ranking nacional
El Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central) se ubicó en el primer lugar con un 91,1% de cumplimiento. Hace una década, el establecimiento registraba un 63%, situándose entre los recintos con mayores dificultades de gestión.
La ministra de Salud, May Chomali, destacó que este resultado responde al trabajo continuo realizado desde 2020.
El director del recinto, Patricio Barría, atribuyó el avance a una estrategia de perfeccionamiento impulsada durante los últimos diez años y reforzada tras la pandemia de COVID-19.
Los hospitales con mejor desempeño
A continuación, los 26 recintos que cumplieron sobre el 75% de los indicadores obligatorios en la evaluación del Minsal:
|Establecimiento
|Cumplimiento
|Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río
|91,1%
|Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo
|90,5%
|Hospital San José de Melipilla
|89,8%
|Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B.
|89,7%
|Hospital de San Camilo de San Felipe
|89,2%
|Hospital San Juan de Dios de Los Andes
|88,5%
|Hospital San José de Coronel
|88,3%
|Hospital Dr. Exequiel González Cortés
|87,8%
|Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda
|86,0%
|Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani
|84,4%
|Hospital Padre Alberto Hurtado
|84,4%
|Hospital Clínico de Niños Roberto del Río
|83,8%
|Hospital de Lota
|83,6%
|Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer
|82,6%
|Hospital Base San José de Osorno
|81,9%
|Instituto Nacional Geriatría Presidente Eduardo Frei Montalva
|81,2%
|Hospital San Juan de Dios de Santiago
|80,9%
|Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa
|78,6%
|Hospital de San Carlos
|78,5%
|Hospital Clínico Herminda Martín Chillán
|78,0%
|Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
|77,9%
|Hospital Las Higueras de Talcahuano
|77,8%
|Instituto Nacional de Enf. Respiratorias y Cirugía Torácica
|77,1%
|Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda
|76,5%
|Hospital San Juan de Dios de Curicó
|76,2%
|Hospital Dr. Mauricio Heyermann Angol
|76,2%
Recintos con cumplimiento intermedio
La autoridad sanitaria también detalló los 15 recintos que obtuvieron entre un 70% y un 74,9% en la medición:
|Establecimiento
|Cumplimiento
|Hospital Biprovincial Quillota Petorca
|72,1%
|Hospital de Quilpué
|74,2%
|Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
|74,7%
|Hospital Del Salvador de Santiago
|72,4%
|Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna
|71,7%
|Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)
|74,0%
|Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)
|70,8%
|Hospital Dr. Franco Ravera Zunino
|73,7%
|Hospital San Juan de Dios de San Fernando
|73,5%
|Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)
|74,3%
|Hospital Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Linares)
|74,0%
|Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)
|73,9%
|Hospital de Tomé
|74,6%
|Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria
|74,1%
|Hospital San José de Victoria
|72,2%
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La diferencia entre el primero y el último es de 20,3 puntos porcentuales.</p> <div class="bsc-stats"> <div class="bsc-stat"><span class="bsc-stat-k">Máximo</span><span class="bsc-stat-v">91,1%</span></div> <div class="bsc-stat"><span class="bsc-stat-k">Promedio</span><span class="bsc-stat-v">79,5%</span></div> <div class="bsc-stat"><span class="bsc-stat-k">Mediana</span><span class="bsc-stat-v">77,9%</span></div> <div class="bsc-stat"><span class="bsc-stat-k">Mínimo</span><span class="bsc-stat-v">70,8%</span></div> </div> <div class="bsc-axis"> <div class="bsc-axis-lead"><span>Establecimiento</span></div> <div class="bsc-axis-scale"> <i style="left:0">70%</i> <i style="left:22.727%">75%</i> <i style="left:45.45%">80%</i> <i style="left:68.18%">85%</i> <i style="left:90.9%">90%</i> </div> <div class="bsc-axis-tail"></div> </div> <table class="bsc-table"> <caption>Porcentaje BSC de 41 establecimientos hospitalarios, ordenados de mayor a menor</caption> <thead><tr><th scope="col">Posición</th><th scope="col">Establecimiento</th><th scope="col">Barra</th><th scope="col">% BSC</th></tr></thead> <tbody id="bsc-body"></tbody> </table> <p class="bsc-legend"> <span><i class="bsc-key alto"></i>Sobre el promedio</span> <span><i class="bsc-key bajo"></i>Bajo el promedio</span> <span><i class="bsc-key prom"></i>Promedio 79,5%</span> </p> <p class="bsc-foot">La escala comienza en 70% para hacer visibles las diferencias entre establecimientos. Fuente: [completar]. Elaboración: [completar].</p> </div> <script> (function(){ var d=[["Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río",91.1],["Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo",90.5],["Hospital San José de Melipilla",89.8],["Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B.",89.7],["Hospital San Camilo de San Felipe",89.2],["Hospital San Juan de Dios de Los Andes",88.5],["Hospital San José de Coronel",88.3],["Hospital Dr. Exequiel González Cortés",87.8],["Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda",86.0],["Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani",84.4],["Hospital Padre Alberto Hurtado",84.4],["Hospital Clínico de Niños Roberto del Río",83.8],["Hospital de Lota",83.6],["Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer",82.6],["Hospital Base San José de Osorno",81.9],["Instituto Nacional de Geriatría Presidente Eduardo Frei Montalva",81.2],["Hospital San Juan de Dios de Santiago",80.9],["Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa",78.6],["Hospital de San Carlos",78.5],["Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán",78.0],["Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak",77.9],["Hospital Las Higueras de Talcahuano",77.8],["Instituto Nacional de Enf. 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