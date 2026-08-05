INE advierte alza del empleo informal en Chile: tasa llegó a 27% en el segundo trimestre
- Miércoles 5 de agosto de 2026
- 10:19 hrs
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que más de 2,5 millones de personas trabajan sin seguridad social en el país. El aumento fue impulsado principalmente por el comercio y los trabajadores por cuenta propia.
La tasa de ocupación informal en Chile alcanzó un 27,0% durante el trimestre abril-junio de 2026, lo que representa un aumento anual de 1,0 puntos porcentuales
El número total de trabajadores informales llegó a 2.537.804
Impacto por edad y sectores económicos
El incremento general fue impulsado tanto por mujeres, con un alza del 6,6%, como por hombres, que registraron un aumento del 3,2%
Al analizar por grupos de edad, los mayores repuntes se concentraron en las personas de entre 35 y 44 años (12,3%) y en los adultos mayores de 65 años y más (10,4%)
Respecto a los rubros productivos, el comercio (6,8%) y las actividades de servicios administrativos y de apoyo (21,0%) lideraron el aumento de este tipo de empleos
Aumento del trabajo por cuenta propia
Las estadísticas del INE muestran que el empleo informal recae fuertemente en quienes trabajan de forma independiente
Los trabajadores por cuenta propia (7,2%), los asalariados del sector privado (4,1%) y los empleadores (37,4%) fueron las categorías que más incidieron en el alza anual
En contraste, hubo una contracción en la cantidad de personal de servicio doméstico informal (-7,8%), asalariados públicos (-5,7%) y familiares no remunerados (-1,2%)
Actualmente, los trabajadores por cuenta propia y los asalariados privados concentran el 86,7% del total de la población ocupada informal a nivel nacional
Qué define a un trabajador informal
El INE clasifica como ocupados informales a los trabajadores dependientes que carecen de cotizaciones de salud y AFP mediante su vínculo laboral
La medición también incluye a quienes operan de forma independiente en un negocio o actividad perteneciente al sector informal, además de los familiares no remunerados que ayudan en el hogar