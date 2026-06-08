Rangers iguala negro récord: El dato que alerta su descenso

Tras cerrar la primera rueda sin victorias, el equipo piducano entró a una fatídica estadística de la Primera B. Todos sus antecesores terminaron perdiendo la categoría.

Rangers de Talca cerró la primera rueda del torneo de Primera B sin conocer de triunfos, luego de caer ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Fiscal. El resultado profundizó la crisis del club e instaló un oscuro panorama deportivo.

La mala campaña del conjunto rojinegro dejó de ser un simple bache para transformarse en un problema histórico. Con esta derrota, Rangers se convirtió en apenas el cuarto equipo de la división que completa la mitad del campeonato sin sumar de a tres.

Según consigna el portal enascenso.cl, este registro viene acompañado de un antecedente estremecedor para los hinchas: los tres elencos que anteriormente protagonizaron esta marca terminaron descendiendo al final de la temporada.

Los tres antecesores que perdieron la categoría

El primer caso registrado fue el de Lota Schwager en 1994. El equipo de la región del Biobío cerró aquella primera rueda con seis empates y nueve derrotas, cayendo finalmente a la Tercera División.

Cuatro años después, en 1998, Regional Atacama repitió exactamente la misma campaña. Los nortinos acumularon seis igualdades y nueve caídas, logrando su primer triunfo recién en la fecha 20, pero no pudieron evitar el descenso.

La lista la completa Deportes Temuco en la temporada 2007. En aquel torneo, disputado por once equipos, el conjunto albiverde perdió los diez encuentros de la primera rueda, sellando un destino idéntico al término del campeonato.

Incertidumbre total en Talca

Rangers de Talca se suma ahora a este preocupante grupo, reflejando el delicado presente de una institución acostumbrada a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

La situación genera frustración en una ciudad históricamente identificada con los colores del club. Aunque matemáticamente existe margen de reacción en la segunda rueda, el tiempo apremia en el Estadio Fiscal.

El equipo deberá realizar un cambio radical en su funcionamiento futbolístico si busca revertir esta tendencia y romper la estadística que hoy lo condena al descenso.