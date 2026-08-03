Rangers ficha al arquero Fabián Cerda para reemplazar al lesionado José Luis Gamonal

El exportero de Universidad Católica llega al equipo maulino tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió José Luis Gamonal. El cuadro piducano marcha último en la Primera B e intenta evitar el descenso.

Rangers de Talca oficializó el fichaje del portero Fabián Cerda, quien llega a reemplazar a José Luis Gamonal tras sufrir el corte del tendón de Aquiles la semana pasada. El arquero formado en Universidad Católica asume el desafío en medio del complejo momento deportivo del cuadro piducano.

Ante la grave lesión de Gamonal, quien estará varios meses fuera de las canchas, la directiva solicitó un cupo de emergencia para incorporar un nuevo jugador. La decisión recayó en Cerda, guardameta que sumaba un semestre inactivo tras su paso por clubes como Huachipato, Curicó Unido, Deportes Puerto Montt y Palestino.

El complejo escenario en la Primera B

El elenco dirigido por Ivo Basay se encuentra en estado de alerta debido a su posición en el campeonato. Actualmente, ocupan el último lugar de la tabla de posiciones con solo cinco puntos en 17 fechas, quedando a siete unidades de Deportes Santa Cruz.

A través de sus canales oficiales, la institución formalizó la llegada del meta bicampeón con los cruzados.

"Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo arquero, Fabián Cerda, quien se suma a la familia más grande de la Región del Maule. Formado en Universidad Católica, Fabián cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol chileno. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío", publicaron desde el club.

El portero ya se integró a la disciplina de Rangers en la capital maulina. Su principal objetivo será reforzar la zona defensiva para evitar la caída de la institución a la Segunda División.