'Necesitamos generar más y mejor empleo, y en eso, Agrosuper es una empresa muy importante en la Región de OHiggins'

La presencia de Agrosuper en la comuna representa también una fuente de oportunidades para trabajadores, familias, proveedores y distintos actores vinculados a la actividad económica local.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron parte del proceso productivo que Agrosuper mantiene en la zona y el impacto que genera en la economía regional mediante la creación de puestos de trabajo, el vínculo con proveedores y servicios locales, y el impulso de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde está presente.

La jornada, también contó con la presencia del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón; el alcalde de la comuna, Enrique del Barrio, y distintos ejecutivos de Agrosuper, encabezados por su gerente general, Guillermo Díaz del Río. En la oportunidad, los asistentes intercambiaron visiones sobre los desafíos laborales de la zona y acordaron seguir articulando esfuerzos entre el sector público, los municipios y la empresa privada para generar nuevas oportunidades de desarrollo en los territorios.

Hasta la localidad de Rosario, en la comuna de Rengo, llegó el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, para recorrer las instalaciones de Agrosuper y conocer de cerca la operación de la compañía. La actividad permitió abordar los avances en materia de calidad del empleo, desarrollo productivo y la trayectoria de trabajo conjunto que la empresa mantiene en la Región de O’Higgins.

"Nosotros necesitamos generar más y mejor empleo, y Agrosuper es una empresa muy importante acá en la Región de O'Higgins. Creemos en una alianza virtuosa público-privada", sostuvo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, agregando que "los empleos los genera mayoritariamente el sector privado, por lo que tenemos que trabajar mancomunadamente, entregar certeza jurídica, mejorar la estabilidad laboral, las condiciones habilitantes, el crecimiento económico y la seguridad para que las empresas y las regiones se decidan a invertir".

La presencia de Agrosuper en la comuna representa también una fuente de oportunidades para trabajadores, familias, proveedores y distintos actores vinculados a la actividad económica local.

En ese sentido, el alcalde de Rengo, Enrique del Barrio, destacó la importancia de contar con empresas que mantienen un vínculo permanente con el territorio y que contribuyen al crecimiento de la comuna. "Agrosuper genera mucho empleo en la comuna de Rengo y eso es muy significativo. Cuando hay una empresa tan grande que genera tanto empleo, nuestros vecinos no tienen que recorrer grandes distancias para ir hasta su trabajo. Esperamos seguir trabajando de la misma forma en conjunto con el municipio", señaló el jefe comunal.

Por su parte, Guillermo Díaz del Río, gerente general de Agrosuper, señaló que la compañía busca impulsar el desarrollo de sus actividades productivas contribuyendo, asimismo, al desarrollo de las comunidades donde cuenta con operaciones productivas. "Estamos muy contentos con la visita del ministro y de las distintas autoridades que hoy nos acompañan”, afirmó el ejecutivo, agregando que “el trabajo público-privado es justamente lo que ha hecho que el país se desarrolle y nosotros estamos muy comprometidos con ese objetivo tanto en la región como a nivel país".

Este compromiso con el entorno se expresa también a través de programas e iniciativas orientados al emprendimiento, educación, fortalecimiento de organizaciones sociales y promover una vida saludable y alimentación equilibrada, mediante alianzas estratégicas con municipios, instituciones académicas y distintas agrupaciones presentes en la región.

La visita permitió reafirmar la importancia de impulsar una mirada compartida sobre el desarrollo territorial, en la que la actividad productiva, la generación de empleo y el trabajo con las comunidades avancen de manera conjunta y contribuyan al progreso de la Región de O’Higgins.

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Felipe Aguayo

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