Agrupaciones maulinas protagonizaron show musical de la Fiesta del Chancho en Talca

Durante dos días, exponentes folclóricos y populares locales se presentaron en el escenario principal del evento invernal. Cientos de músicos dieron vida a una de las celebraciones costumbristas más grandes del sur de Chile.

Los Bravos de Talca, Los Tigres de Santa Clara, La Propuesta, Dúo Latidos, La Chusma Big Band y Los Apasionados fueron algunos de los grupos encargados de llevar la música folclórica y popular a la Fiesta Costumbrista del Chancho Talca 2026.

Con una programación extendida por dos jornadas, cientos de artistas participaron de la cita. Diversos exponentes se presentaron en el escenario del evento de invierno, catalogado como el más grande del sur de Chile.

Entre los participantes destacaron agrupaciones como Compases Cuequeros, Brotes del Maule, Sauzal, Grupo Corcolén, Conjunto Folclórico Cantares de la Región, Che Nu Rume, Sones de mi Chile y El Quinta.

A ellos se sumaron los elencos de la Academia Valle del Maule, Aler, Coro Coramatal, Trinar del adulto mayor Oriencoop, Tralcan, Caporal Gran Poder del Maule, Los del Apiñadero, Pudaycan y Estampa Maulina.

Las presentaciones comenzaron alrededor del mediodía en ambos días. El escenario, ubicado en la intersección de calle 1 Poniente con 1 Sur, permitió exhibir el trabajo y repertorio de una amplia variedad de músicos de la Región del Maule.