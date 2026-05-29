Rangers ficha a excampeón de la U para salir del último puesto de la tabla de posiciones

El cuadro rojinegro, colista absoluto con solo tres puntos, sumará a Iván Rozas desde Deportes Antofagasta en su desesperado intento por evitar el descenso a Segunda División.

Rangers de Talca acordó la incorporación del mediocampista Iván Rozas para encarar el segundo semestre del torneo de Primera B. El equipo rojinegro, que aún no suma victorias en el campeonato, busca reforzar su plantel con urgencia para revertir su severa crisis deportiva y escapar del último lugar.

La pesadilla deportiva de Rangers en 2026

El presente año ha sido desastroso para las aspiraciones del conjunto maulino. Tras 13 partidos disputados, los piducanos son colistas absolutos de la categoría con apenas tres puntos.

Ante los malos resultados, la dirigencia optó por un cambio en la dirección técnica. Ivo Basay asumió el mando del primer equipo en reemplazo de Jaime Vera, con la compleja misión de mantener al club en el profesionalismo.

La falta de creación de juego ha sido una de las falencias más notorias del equipo durante la campaña, obligando a buscar alternativas inmediatas en el mercado de pases.

Iván Rozas llega al rescate en el mediocampo

Para solucionar este problema, el club aseguró a su primer refuerzo. Según informó el medio especializado Primera B Chile, el volante ofensivo Iván Rozas dejará Deportes Antofagasta para sumarse a los trabajos en Talca.

El jugador de 27 años fue formado en Universidad de Chile, club con el que se coronó campeón en 2017. Además, conoce la dinámica de la Primera B, logrando el ascenso en 2020 con la camiseta de Ñublense.

Rozas también cuenta con la confianza del actual cuerpo técnico rojinegro. El mediocampista coincidió anteriormente con Ivo Basay durante su paso por Deportes Copiapó.

Próximos movimientos en el mercado

La llegada del exvolante de O'Higgins no cerrará las incorporaciones de Rangers para la segunda rueda del torneo.

La gerencia deportiva trabaja actualmente en la contratación de un delantero que aporte goles al equipo. Asimismo, evalúan fichar a un defensa central para consolidar la zaga y evitar lo que asoma como una catástrofe histórica para la institución.