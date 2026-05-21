Cristiano Ronaldo marcó un doblete para consagrarse campeón con Al Nassr

Completamente emocionado, el "Bicho" se retiró bajo una ovación histórica.

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en el Medio Oriente. El astro portugués se transformó en la máxima figura de la jornada al anotar un espectacular doblete que selló el triunfo de Al Nassr por 3-1 ante Damac, consagrando a su equipo de manera oficial como el nuevo campeón de la Liga Pro de Arabia Saudita.

El atacante luso cargó con la responsabilidad en el tramo decisivo del encuentro, desatando la euforia de los miles de fanáticos que repletaron el estadio para ver una nueva corona del club de Riad.

Genialidad de tiro libre y emoción al límite

La fiesta de CR7 comenzó a fraguarse en el complemento. A los 63 minutos, el delantero apareció en su máximo esplendor con una genialidad de balón parado: ejecutó un golazo de tiro libre con un potente remate desde un ángulo sumamente cerrado, colando el balón junto al poste más lejano del guardameta rival para decretar el 3-1 transitorio.

Lejos de conformarse, a los 80 minutos de juego, Cristiano aprovechó un balón suelto que quedó dando botes dentro del área grande y, sin pensarlo dos veces, sacó un implacable "riflazo" de pierna derecha para estructurar las cifras definitivas.

Tras concretar el tanto, el ariete corrió para realizar su tradicional y clásica celebración, aunque la carga dramática de la jornada pudo más y terminó desplomándose sobre el césped, visiblemente emocionado hasta las lágrimas por el logro obtenido.

Ovación de pie para la leyenda

Antes del pitazo final, específicamente en el minuto 87, el director técnico decidió sustituir a Ronaldo para que recibiera el reconocimiento de todo el recinto. El portugués abandonó el campo de juego bajo una ensordecedora y masiva ovación por parte de la hinchada local, coronando una temporada brillante en el plano personal y colectivo.

Cabe destacar que las otras anotaciones que pavimentaron el camino hacia el título de Al Nassr durante el compromiso fueron obra del senegalés Sadio Mané y de su compañero Conan, quienes abrieron la senda del triunfo antes de la consagración definitiva de la leyenda del fútbol mundial.