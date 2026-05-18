Con Neymar a la cabeza: Carlo Ancelotti entrega la lista definitiva de Brasil para el Mundial

La convocatoria del DT italiano dejó fuera a figuras estelares del Real Madrid y el Chelsea.

En una extensa ceremonia marcada por la expectación, el director técnico de la selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, oficializó la nómina definitiva de 26 jugadores que buscarán el ansiado hexacampeonato mundial. La gran noticia de la jornada es la ratificación de Neymar dentro del listado oficial para la cita planetaria.

El estratega europeo jugó con la incertidumbre del público antes de confirmar al actual ariete del Santos. "Ahora viene lo bonito", lanzó Ancelotti justo en el instante en que comenzó a repasar los nombres de los delanteros que viajarán al torneo norteamericano.

El retorno de "O Rei" tras meses de dudas

La presencia de Neymar estuvo en vilo hasta el último minuto debido a su historial médico reciente. El atacante no viste la camiseta de la Verdeamarilla desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión y una derrota por 2-0 ante el Uruguay de Marcelo Bielsa.

Tras ser sometido a una nueva intervención de rodilla en diciembre de 2025 que lo marginó por 62 días, el ex Barcelona pudo reaparecer recién en febrero de este año. Pese a las aprensiones iniciales por su falta de ritmo, Ancelotti optó por respaldarlo tras exigirle alcanzar su máxima plenitud física en la antesala del certamen. Con esto, el astro disputará el cuarto Mundial de su carrera, tras sus pasos por Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Las bombásticas ausencias de la lista

Para abrirle espacio al histórico '10', el cuerpo técnico debió tomar decisiones drásticas que remecieron al medio deportivo brasileño. Sorpresivamente, Ancelotti dejó fuera de la nómina final a estrellas consolidadas de la élite europea, destacando las bajas de Éder Militão y Rodrygo (ambos del Real Madrid y a quienes dirigió en España), además de la joya del Chelsea, Estêvão. Nombres como Vitor Roque y João Pedro tampoco lograron convencer al estratega.

Los 26 elegidos del "Scratch" para el Mundial

A continuación, revisa la nómina oficial entregada por Carlo Ancelotti:

Porteros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensas

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Ibáñez (Al Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Wesley (Roma)

Danilo (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Centrocampistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros