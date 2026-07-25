Los fenómenos meteorológicos se extenderán entre el domingo 26 y el martes 28 de julio. La autoridad marítima recomendó reforzar las amarras de embarcaciones y mantenerse alejados del borde costero durante la vigencia de las alertas.

La Armada de Chile emitió dos avisos meteorológicos que afectarán el borde costero de la zona centro-sur del país durante los próximos días. Se trata de una alerta por probabilidad de trombas marinas y un aviso de marejadas, fenómenos que podrían generar condiciones peligrosas para la navegación y las actividades en el litoral.

Trombas marinas afectarán cinco regiones

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano informó la probabilidad de formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el borde costero de las siguientes regiones:

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

El aviso estará vigente desde las 14:00 horas del domingo 26 de julio hasta las 14:00 horas del lunes 27 de julio.

También habrá marejadas entre Huasco y Faro Corona

De forma paralela, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que afectará el litoral comprendido entre Faro Corona y Huasco, además del Archipiélago de Juan Fernández.

Según la Armada, se esperan marejadas provenientes del Oeste y Suroeste, las que se mantendrán desde el domingo 26 hasta el martes 28 de julio.