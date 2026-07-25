Advierten trombas marinas y fuertes marejadas en la zona centro-sur: revisa las regiones afectadas
- Sábado 25 de julio de 2026
- 10:01 hrs
Los fenómenos meteorológicos se extenderán entre el domingo 26 y el martes 28 de julio. La autoridad marítima recomendó reforzar las amarras de embarcaciones y mantenerse alejados del borde costero durante la vigencia de las alertas.
La Armada de Chile emitió dos avisos meteorológicos que afectarán el borde costero de la zona centro-sur del país durante los próximos días. Se trata de una alerta por probabilidad de trombas marinas y un aviso de marejadas, fenómenos que podrían generar condiciones peligrosas para la navegación y las actividades en el litoral.
Trombas marinas afectarán cinco regiones
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano informó la probabilidad de formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el borde costero de las siguientes regiones:
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
El aviso estará vigente desde las 14:00 horas del domingo 26 de julio hasta las 14:00 horas del lunes 27 de julio.
También habrá marejadas entre Huasco y Faro Corona
De forma paralela, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que afectará el litoral comprendido entre Faro Corona y Huasco, además del Archipiélago de Juan Fernández.
Según la Armada, se esperan marejadas provenientes del Oeste y Suroeste, las que se mantendrán desde el domingo 26 hasta el martes 28 de julio.
Armada llama a reforzar medidas de seguridad
Ante este escenario, la autoridad marítima recomendó a armadores y propietarios de embarcaciones:
Reforzar las amarras de las embarcaciones en puerto.
Mantenerse atentos a las condiciones de puerto que informen las capitanías.
Extremar las precauciones en la navegación de embarcaciones menores y mayores.
Estas medidas buscan prevenir accidentes y daños producto del fuerte oleaje y las condiciones meteorológicas adversas.
Evitar actividades en el borde costero
La Capitanía de Puerto de Carahue reiteró el llamado a la ciudadanía a practicar la autoprotección, evitando realizar actividades recreativas o deportivas en el borde costero mientras se mantengan vigentes las alertas.
Asimismo, pidió especial precaución a las comunidades costeras y caletas de pescadores, debido al aumento del oleaje y al riesgo que representan tanto las marejadas como las eventuales trombas marinas.