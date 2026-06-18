Quetiapina y zopiclona en Chile: Qué riesgos esconden y por qué aumentaron las intoxicaciones

Expertos advierten un alza exponencial en urgencias por consumo de estos fármacos para dormir. Los casos pasaron de casi nulos a miles, impulsados por la automedicación y el comercio informal.

Las intoxicaciones por quetiapina y zopiclona registraron un aumento exponencial en Chile durante las últimas dos décadas. Según datos del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC), las emergencias asociadas a estos medicamentos superan actualmente los 5.500 casos anuales, encendiendo las alarmas del sistema de salud.

De un caso anual a miles de emergencias

El doctor Mauricio Cancino, médico internista de Clínica Ciudad del Mar, detalló que los reportes vinculados a quetiapina pasaron de menos de uno al año a más de 3.000.

Por su parte, las intoxicaciones por zopiclona actualmente sobrepasan los 2.500 casos anuales en el país.

Cancino explicó que la quetiapina, un antipsicótico indicado para patologías como esquizofrenia o trastorno bipolar, amplió su uso en dosis bajas para tratar el insomnio. La zopiclona se mantiene como uno de los hipnóticos más recetados.

El peligro del comercio informal

El jefe de Urgencias de Clínica Santa María, doctor Christian González, advirtió sobre el grave riesgo de comprar estos fármacos fuera de las farmacias establecidas.

“No existe ninguna entidad que garantice que lo que se está adquiriendo corresponde realmente al medicamento indicado”, afirmó el especialista a 24Horas.cl.

González agregó que en el mercado negro se desconocen las condiciones de almacenamiento. Esto incluye la temperatura, el transporte o si los productos están derechamente vencidos, factores que alteran su seguridad.

Automedicación y riesgos de sobredosis

Los especialistas enfatizaron que los problemas para dormir requieren evaluación profesional y cambios en la higiene del sueño, no solo pastillas.

El uso prolongado sin supervisión genera tolerancia. Esto lleva a los pacientes a aumentar las dosis por cuenta propia, elevando el riesgo de sobredosis.

Toxicológicamente, estas intoxicaciones provocan somnolencia, confusión y disminución de la consciencia. La quetiapina suma riesgos de hipotensión arterial y taquicardia.

Alerta en adultos mayores y adolescentes

La combinación de zopiclona con alcohol u opioides puede causar una severa depresión respiratoria.

El doctor Cancino advirtió que es frecuente ver adultos mayores que toman dosis adicionales para intentar dormir. Esto aumenta dramáticamente el riesgo de caídas, fracturas y hospitalizaciones.

Otro grupo de riesgo son los adolescentes. El acceso a estos medicamentos en el hogar durante crisis emocionales contribuye significativamente al alza de consultas toxicológicas registradas por el CITUC.