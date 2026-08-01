Pese a la repercusión del registro, el establecimiento aún no logra sumar nuevos alumnos. La baja matrícula incluso podría significar la reducción de docentes el próximo año.

"El próximo año solo seremos dos. Tenemos que tener más compañeros para primero básico". Con esas palabras, Hansel Ulloa y Charlotte Órdenes protagonizan un emotivo video que se ha viralizado en redes sociales y que busca un objetivo muy especial: conseguir nuevos compañeros para su escuela.

Los pequeños cursan kínder en la Escuela San Jorge de Romeral, en la comuna de Molina, región del Maule, y el próximo año serán los únicos estudiantes que ingresarán a primero básico.

Un llamado que se hizo viral

Hasta ahora, Hansel y Charlotte compartían el jardín infantil del establecimiento con otros niños de menor edad. Sin embargo, al avanzar a enseñanza básica, serán los únicos alumnos de primero básico.

Por ello, el colegio decidió publicar un video donde ambos invitan a otras familias a matricular a sus hijos.

"¡Vengan! En nuestro patio tenemos mucho para jugar, tenemos a las tías que cocinan más rico. Tenemos mucha naturaleza, hasta un bosque. En nuestro colegio tenemos buenos alumnos y buenas maestras", dicen los pequeños en el registro.