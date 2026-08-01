"Queremos más compañeros": la historia de los dos niños que podrían quedar solos en primero básico
- Sábado 1 de agosto de 2026
- 12:22 hrs
Pese a la repercusión del registro, el establecimiento aún no logra sumar nuevos alumnos. La baja matrícula incluso podría significar la reducción de docentes el próximo año.
"El próximo año solo seremos dos. Tenemos que tener más compañeros para primero básico". Con esas palabras, Hansel Ulloa y Charlotte Órdenes protagonizan un emotivo video que se ha viralizado en redes sociales y que busca un objetivo muy especial: conseguir nuevos compañeros para su escuela.
Los pequeños cursan kínder en la Escuela San Jorge de Romeral, en la comuna de Molina, región del Maule, y el próximo año serán los únicos estudiantes que ingresarán a primero básico.
Un llamado que se hizo viral
Hasta ahora, Hansel y Charlotte compartían el jardín infantil del establecimiento con otros niños de menor edad. Sin embargo, al avanzar a enseñanza básica, serán los únicos alumnos de primero básico.
Por ello, el colegio decidió publicar un video donde ambos invitan a otras familias a matricular a sus hijos.
"¡Vengan! En nuestro patio tenemos mucho para jugar, tenemos a las tías que cocinan más rico. Tenemos mucha naturaleza, hasta un bosque. En nuestro colegio tenemos buenos alumnos y buenas maestras", dicen los pequeños en el registro.
Aunque el video ha sido ampliamente compartido en redes sociales, hasta el momento el establecimiento no ha conseguido nuevas matrículas para ese curso.
Una escuela pequeña con excelencia académica
La Escuela San Jorge cuenta con 57 años de historia y actualmente atiende a solo 65 estudiantes, de los cuales 21 pertenecen al jardín infantil y 44 cursan entre primero y sexto básico.
Este año, además, recibió la distinción de Excelencia Académica otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule.
El establecimiento destaca por su entorno natural, ya que las clases y actividades aprovechan el bosque y las áreas verdes como parte del proceso educativo.
"Ocupamos mucho la naturaleza como herramienta de aprendizaje", explica la profesora Paola Campos.
La baja matrícula también amenaza a los profesores
La directora del establecimiento, Paulina Zúñiga, manifestó su preocupación por el futuro de la escuela si no logran aumentar la matrícula.
"Para el próximo año, pensando en primero básico, solo tenemos a esos dos pequeñitos. Se quedarían solitos en la sala", señaló.
Actualmente, la escuela funciona con tres docentes y combina algunos cursos para optimizar la enseñanza. Sin embargo, si la cantidad de alumnos sigue disminuyendo, el establecimiento podría perder uno de esos cargos.
"Si nosotros tenemos siete niños para primero y segundo el próximo año, no vamos a poder contar con un tercer profesor", advirtió la directora.
Pese a las dificultades, desde la comunidad educativa destacan que el colegio ofrece una enseñanza personalizada, además de talleres de danza, música, artes y manualidades, junto con un ambiente cercano donde todos los estudiantes se conocen.