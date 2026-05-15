Conmoción en Constitución por muerte de estudiante de 17 años atropellada en Putú

La víctima era alumna de cuarto medio del Liceo Técnico Profesional Putú y su muerte generó impacto en la comunidad local.

Gran impacto ha generado en la localidad de Putú, en la comuna de Constitución, la muerte de una adolescente de 17 años que falleció tras ser atropellada durante la tarde de este miércoles 14 de mayo.

El accidente ocurrió en el sector de Talpén y actualmente las circunstancias del hecho continúan siendo investigadas por las autoridades.

Víctima era estudiante de cuarto medio

La joven fue identificada como Damaris Acevedo Márquez, alumna de cuarto medio de la especialidad de Mecánica Automotriz del Liceo Técnico Profesional Putú.

Su fallecimiento provocó profunda conmoción entre familiares, amigos y la comunidad educativa, además de vecinos de la localidad de Carrizal, donde era ampliamente conocida.

Incluso, durante el último verano había sido elegida virreina de una festividad estival de la zona.

Fiscalía mantiene diligencias en desarrollo

El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Constitución, Alberto Gallegos Morales, explicó que aún existen diligencias pendientes para esclarecer cómo ocurrió el atropello.

“Actualmente se mantienen diligencias pendientes, especialmente el informe de la SIAT que determinará la responsabilidad o no del conductor involucrado”, señaló.