El proyecto permitirá distribuir las 40 horas en ciclos más largos y contempla una modalidad especial para el sector turismo, siempre mediante acuerdo entre empleador y trabajador.

El Gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca modificar la aplicación de la jornada laboral de 40 horas en Chile, incorporando un régimen especial para el sector turismo y cambios en la forma de distribuir las horas de trabajo. La propuesta pretende entregar mayor flexibilidad a distintas actividades económicas, especialmente aquellas que presentan una alta estacionalidad, como el turismo. ¿Qué cambios propone el proyecto? La iniciativa contempla dos regímenes de aplicación: Un régimen general para la mayoría de las actividades económicas. Un régimen especial para el sector turismo y actividades relacionadas. En el caso del régimen general, las 40 horas semanales podrán calcularse en ciclos de hasta 16 semanas, reemplazando el límite actual de cuatro semanas establecido por la legislación vigente. Además, se mantendrá la posibilidad de realizar hasta dos horas extraordinarias por día, tal como ocurre actualmente.