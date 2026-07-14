Proyecto modifica las 40 horas: así cambiaría la jornada laboral en Chile
- Martes 14 de julio de 2026
- 10:02 hrs
El proyecto permitirá distribuir las 40 horas en ciclos más largos y contempla una modalidad especial para el sector turismo, siempre mediante acuerdo entre empleador y trabajador.
El Gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca modificar la aplicación de la jornada laboral de 40 horas en Chile, incorporando un régimen especial para el sector turismo y cambios en la forma de distribuir las horas de trabajo.
La propuesta pretende entregar mayor flexibilidad a distintas actividades económicas, especialmente aquellas que presentan una alta estacionalidad, como el turismo.
¿Qué cambios propone el proyecto?
La iniciativa contempla dos regímenes de aplicación:
Un régimen general para la mayoría de las actividades económicas.
Un régimen especial para el sector turismo y actividades relacionadas.
En el caso del régimen general, las 40 horas semanales podrán calcularse en ciclos de hasta 16 semanas, reemplazando el límite actual de cuatro semanas establecido por la legislación vigente.
Además, se mantendrá la posibilidad de realizar hasta dos horas extraordinarias por día, tal como ocurre actualmente.
Jornada especial para el turismo
Uno de los principales cambios del proyecto corresponde al sector turismo.
La propuesta permitirá distribuir la jornada ordinaria en ciclos de hasta 52 semanas, posibilitando que durante períodos de alta demanda los trabajadores puedan cumplir jornadas de hasta 45 horas semanales.
Posteriormente, esas semanas deberán compensarse para que el promedio final respete el límite legal de 40 horas.
También cambian los domingos trabajados y los descansos
El proyecto también propone modificar otras normas laborales.
Entre ellas:
Aumentar de ocho a doce el máximo de domingos consecutivos que podrán trabajarse mediante pacto anual en los casos permitidos por el artículo 38 del Código del Trabajo.
Incrementar de cinco a diez los días hábiles de descanso compensatorio por horas extraordinarias que podrán acordarse durante el año.
Gobierno asegura que no habrá cambios unilaterales
Desde el Ministerio del Trabajo enfatizaron que ninguna de estas medidas podrá ser aplicada de forma unilateral por los empleadores.
- Para implementar estos sistemas será necesario:
- Un acuerdo por escrito entre las partes.
- Un calendario previamente definido.
En el caso de trabajadores sindicalizados, la aprobación del sindicato correspondiente.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que la iniciativa no modifica el límite de la jornada semanal, sino la forma en que se calcula.
"Lo que propondremos en un proyecto de ley es un cambio en el ciclo de cálculo de los promedios semanales, no en la jornada", señaló la autoridad.
Según el secretario de Estado, el objetivo es facilitar la adaptación de sectores con alta variación estacional.
"Semanas más intensas en temporada alta compensadas con semanas menos intensas en temporada baja, como ocurre en muchos países de la OCDE", afirmó.
Rau agregó que esta flexibilidad busca proteger el empleo, permitiendo ajustar la distribución de la jornada antes que recurrir a despidos cuando disminuye la actividad económica.
El proyecto deberá iniciar ahora su tramitación en el Congreso Nacional, donde será discutido por diputados y senadores antes de una eventual aprobación.